El programa 'Magaly TV La Firme' revela nuevos detalles sobre el atropello de la deportista Lizeth Marzano, incluyendo imágenes y testimonios relevantes.

    El programa de espectáculos 'Magaly TV La Firme' volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública al difundir nuevos elementos sobre lo ocurrido la noche en que la deportista Lizeth Marzano fue atropellada. En esta ocasión, el espacio presentó imágenes inéditas y el testimonio del trabajador del restaurante que atendió a Adrián Villar horas antes del accidente.

    Mesero que atendió a Adrián Villar se confiesa

    Durante la reciente emisión conducida por Magaly Medina, se recogieron las declaraciones de Ismael Sotero, mesero del restaurante Tanta, establecimiento al que acudieron Adrián Villar y su pareja Francesca Montenegro antes del atropello.

    En un primer momento, el trabajador evitó profundizar sobre el tema. "No puedo hablar", respondió inicialmente ante las consultas. Sin embargo, luego precisó que en la mesa no se consumieron bebidas alcohólicas.

    "Pero no tomaron, no tomaron alcohol", sentenció. Ante nuevas preguntas del reportero, Sotero añadió que el grupo, conformado por cuatro personas, permaneció aproximadamente dos horas en el local.

    Restaurante Tanta fija postura tras difusión de información

    Tras la difusión del informe, el restaurante emitió un comunicado para explicar su actuación frente a las investigaciones y la entrega de información a las autoridades.

    “En estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los registros internos solo pueden ser entregados mediante requerimiento formal de las autoridades competentes. En ese marco, hemos hecho entrega a dichas instancias la totalidad de las grabaciones y la información correspondiente”, indicó el establecimiento.

    Asimismo, la empresa expresó sus condolencias a los familiares de Lizeth Marzano y a la comunidad deportiva, reafirmando su disposición a colaborar dentro del marco legal vigente.

