¿El mes maldito del amor? La teoría de marzo que explicaría por qué aumentan las rupturas y conflictos de pareja

Estudios académicos han detectado incrementos en las separaciones durante el mes de marzo . En el Perú, la seguidilla de rupturas mediáticas fortalece la idea de que este mes funciona como un detonante para relaciones que ya atraviesan crisis.

Durante este mes de marzo, la farándula peruana ha acaparado la atención pública debido a una seguidilla de conflictos y rupturas sentimentales que han dominado la agenda mediática.

Uno de los casos más recientes es el de Onelia Molina y Mario Irivarren, quienes mantenían una relación desde hace más de un año. La separación se confirmó tras la difusión de un ampay que evidenció a Irivarren en situaciones comprometedoras durante una fiesta en Argentina.

Katia Condos y Federico Salazar tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Días antes, también generó gran impacto la ruptura entre Katia Condos y Federico Salazar, considerados por décadas como una de las parejas más sólidas de la televisión nacional. Luego de más de 30 años juntos, ambos anunciaron el fin de su relación sentimental —no así legal— mediante un comunicado conjunto, donde destacaron su intención de resguardar la privacidad familiar y priorizar el bienestar de sus hijos. Su manejo reservado fue resaltado por la prensa y generó múltiples reacciones entre los televidentes que los veían como un ejemplo de estabilidad.

Otra separación que sorprendió este mes fue la del actor Carlos Alcántara y Jossie Lindley. Su historia, incluso llevada al cine en producciones protagonizadas por el propio Alcántara, llegó a su fin tras varios años de matrimonio. Mientras Lindley optó por mantener un perfil bajo, el actor fue visto en salidas nocturnas con jóvenes, lo que no pasó desapercibido en programas de espectáculos.

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Asimismo, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte también confirmaron el término definitivo de su relación. Aunque no contrajeron matrimonio, compartieron varios años juntos y tienen hijos en común. Tras diversas reconciliaciones, Consorte oficializó el cierre del vínculo. Guerrero, conocido por sus mediáticas relaciones, vuelve a la soltería, lo que ha generado comentarios en el mundo del espectáculo.

Paolo Guerrero deja entrever la razón por la que terminó con Ana Paula Consorte.

¿Por qué marzo es el mes de las rupturas?

Con este contexto, la llamada 'teoría de marzo' vuelve a cobrar fuerza, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios comparten experiencias de separaciones ocurridas en este periodo. Esta creencia sostiene que marzo es un momento crítico para las relaciones, tanto en la farándula como en la vida cotidiana, registrándose un aumento significativo de rupturas y cierres de ciclo.

Diversas investigaciones, como las citadas por el portal de estadísticas Statista, respaldan esta percepción. Según los datos, marzo figura entre los meses con mayor número de separaciones a nivel global, junto con diciembre y enero. Especialistas en psicología explican que este fenómeno estaría vinculado a factores estacionales y biológicos.

Con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, se incrementan las horas de luz solar, lo que eleva la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores relacionados con el bienestar y la motivación. Este cambio puede generar un aumento en la energía y en la disposición para iniciar nuevas etapas, llevando a muchas personas a replantear su situación sentimental. Así lo explicó el psicólogo José Luis Marín, quien señaló que estos procesos suelen coincidir con una mayor tendencia a poner fin a relaciones insatisfactorias.

La evidencia científica también respalda este patrón. Un estudio de la Universidad de Washington analizó a más de 1.000 personas y detectó un pico de rupturas en marzo, superior al de otros meses. Además, la revista médica The Lancet identificó dos periodos clave para las separaciones: el inicio de la primavera y el cierre del año, lo que coincide con la popularidad de la 'teoría de marzo'.

Los especialistas señalan que, además de los factores biológicos, influyen dinámicas sociales como la presión por cumplir metas personales, la revisión de objetivos tras el inicio del año y la cercanía de periodos vacacionales, lo que impulsa a muchas personas a tomar decisiones importantes en su vida afectiva. En el caso de figuras públicas, la exposición mediática y el constante escrutinio pueden acelerar o intensificar estos procesos.

En el Perú, la sucesión de rupturas mediáticas durante marzo refuerza la idea de que este mes representa un periodo especialmente complejo para las parejas. Más allá de la viralidad de la teoría, los datos y el análisis psicológico sugieren que marzo puede actuar como un 'detonante' en relaciones que ya atravesaban conflictos previos.