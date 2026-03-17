Federico Salazar rompe su silencio sobre Katia Condos tras ser visto con maletas fuera de su casa: “¿Se está llevando cosas?”

Federico Salazar sorprendió al bajar dos maletas de su auto frente a la casa de Katia Condos tras su ruptura. Conoce aquí todos los detalles.

El reconocido periodista Federico Salazar sorprendió al pronunciarse por primera vez sobre el fin de su matrimonio con Katia Condos, tras más de 30 años juntos. La figura de América TV brindó detalles de su separación ante cámaras, generando gran interés. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su aparición con maletas fuera de la casa que aún comparte con su esposa, desatando diversas reacciones entre seguidores y televidentes.

Federico Salazar aparece con maletas fuera de su casa

En la más reciente edición de ‘Amor y Fuego’, se difundieron declaraciones de Federico Salazar, quien sorprendió al aclarar que no está en proceso de divorcio con Katia Condos, sino que ambos se encuentran separados. Asimismo, negó que la ruptura esté relacionada con la intervención de una tercera persona en su relación.

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Sin embargo, durante la entrevista, un detalle no pasó desapercibido: el periodista tenía a su lado dos maletas grandes ubicadas en la parte posterior de su vehículo. Esta escena llamó la atención de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes se mostraron sorprendidos por la situación del comunicador.

A raíz de ello, los presentadores comenzaron a lanzar hipótesis sobre la presencia de las maletas. “Él no vive ahí, yo creo. Yo creo que él ha ido porque todavía es su casa, pero no creo que digan un comunicado y sigan bajo el mismo techo, lo dudo”, comentó en un primer momento la figura de Willax Televisión.

En esa misma línea, Rodrigo González también opinó y sugirió que Salazar estaría retirando sus pertenencias del inmueble. “Tiene dos maletas grandes ahí, dos maletas de 32 kilos y no se ha ido de viaje… ¿Ha ido por sus cosas? ¿Se está llevando cosas? Se ve que la maleta no pesa… Está vacía para regresárselas llenas”, expresó.