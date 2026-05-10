Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner sacan a la luz sus sueldos semanales en ‘El gran chef famosos’: uno ganaba tres veces más

El ‘ Loco’ Wagner expresó su descontento al descubrir que su salario era considerablemente menor que el de Yaco Eskenazi y Alessandra Fuller en 'El gran chef: famosos'.

En su pódcast, Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner continúan compartiendo anécdotas. Durante el episodio 17, con Javier Masías y Alessandra Fuller como invitados, conversaron sobre su paso por ‘El gran chef: famosos’, mencionando aspectos positivos y negativos, y sorprendieron al revelar sus salarios semanales.

Yaco Eskenazi destacó que lo atractivo del programa era trabajar un solo día a la semana y recibir el pago por la semana entera, siempre que se evadiera la nominación para continuar en el show.

Sueldo revelado de Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ en ‘El gran chef: famosos’

Yaco relató que su participación en el programa de Latina fue positiva por todo lo aprendido, aunque no logró mantener contacto con sus compañeros. “Soy competitivo y quería que mi comida saliera bien. Lo genial es salvarse el primer día, ya que así no trabajas el resto de la semana, pero cobras todo”, explicó el esposo de Natalie Vértiz antes de ser interrumpido por Wagner.

“¿Cuánto te pagan a la semana?”, inquirió Christian Wagner. Yaco evitó responder, pero Wagner insistió, queriendo saber si "lo habían utilizado". Al no tener respuesta, consultó a Ale Fuller, quien reveló su sueldo semanal de S/10.000. “¿En serio? Me estafaron a mí”, confesó Wagner, mostrándose decepcionado.