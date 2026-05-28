Nadeska Widausky quedó impactada durante la audiencia al descubrir la traición del empresario José Ítalo Farias Valverde, padre de su hijo, lo que llevó al juez a imponerle prisión por nueve meses.

Padre del hijo de Nadeska Widausky la TRAICIONA de la peor forma y ella se entera en PLENA AUDIENCIA: "Nunca me dio..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Padre del hijo de Nadeska Widausky la TRAICIONA de la peor forma y ella se entera en PLENA AUDIENCIA: "Nunca me dio..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Nadeska Widausky estará recluida por nueve meses en Perú con fines de extradición, según lo determinado por el Poder Judicial tras una larga audiencia en la que se defendió de señalamientos por presunta trata de personas, tráfico de drogas y robo. En medio del proceso, reveló la presunta traición de su expareja, circunstancia que influyó en la decisión judicial de no permitirle continuar el proceso desde su vivienda. ¿Qué hizo José Ítalo Farias Valverde?

Padre del hijo de Nadeska Widausky la traiciona en plena audiencia

Nadeska Widausky fue arrestada el 26 de mayo en Jesús María mientras llevaba a su hijo, tras una alerta internacional emitida por Bélgica, que solicitó su captura por sospechas de proxenetismo, tráfico de estupefacientes y hurto.

La Fiscalía plantea que ella era responsable de reclutar a mujeres jóvenes en la selva peruana para llevarlas a Europa bajo engaños y retener parte de sus ingresos. Este hecho la llevó a afrontar una audiencia de extradición para comparecer ante la justicia extranjera.

La imputada negó rotundamente las acusaciones, defendió su caso al culpar a un primo por una deuda y argumentó que fue reportada por Bélgica, pero nunca investigada más allá del robo de un teléfono.

No obstante, no esperaba la traición de su expareja, José Ítalo Farias Valverde, quien también es investigado por desbalances patrimoniales y la habría excluido de una empresa que compartían, lo que le impidió demostrar un empleo o domicilio fijo.

“Hoy tengo una empresa, siempre confiada, fundada con el padre de mi hijo. Acabo de descubrir que nunca me dio el 50% de la empresa. Estamos adquiriendo una propiedad, tengo una gran productora de eventos, pero no pude probarlo porque me enteré que nunca recibí el porcentaje correspondiente, por lo tanto, no figuro en los registros. Siempre he aportado a la empresa para comprar un nuevo departamento”, comentó.

Mientras intentaba reunir pruebas de su empleo actual durante la audiencia, incluso invitó al juez a revisar sus redes sociales, donde se aprecia su trabajo como presentadora en la productora. Sin embargo, incurrió en inconsistencias al declarar sobre su participación en la empresa: primero dijo 50% y después 40%. También afirmó estar pagando un nuevo departamento con ingresos de la compañía.

“Planeaba mudarme a un nuevo domicilio y cambiar mi DNI, pero el anterior está embargado, no por esconder algo. La empresa Tropic Light, la cual supuestamente comparto al 50% con el padre de mi hijo, hoy descubrí que no tengo prueba alguna de mi parte en ella, aunque mis redes, especialmente Tiktok, muestran que trabajo en eventos y entrevistas”, añadió.