Magaly Medina EXPLOTA contra Monserrat tras su inesperada venganza contra Melcochita: "Actitud mediocre"

Magaly Medina expresó su enojo al enterarse de la decisión de Monserrat que busca evitar que Melcochita viva libremente. ¿Cuál es su motivación?

La presentadora Magaly Medina causó sorpresa entre los televidentes al mostrar su enfado e indignación hacia Monserrat, quien fue al programa para hablar sobre Pablo Villanueva ‘Melcochita’. Sin embargo, la ‘Urraca’ no pudo ocultar su descontento y confrontó firmemente a la invitada por su actitud hacia el cómico tras su separación.

Magaly Medina cuestiona a Monserrat por su postura en directo

Durante la edición más reciente de 'Magaly TV: la firme', se vivieron momentos de tensión por la reacción de Magaly Medina ante los comentarios de Monserrat, quien afirmó que no concederá el divorcio a Melcochita como forma de represalia. Esto provocó la furia de la periodista de espectáculos.

“¿Por qué no? ¿Por qué actuar como esas mujeres resentidas aferradas al ‘Yo soy la esposa, tú siempre serás la amante’?”, inciÓ Medina. A lo que Monserrat respondió irracionalmente: “No le daré el divorcio porque mis hijas pierden derechos… a menos que me dé lo mismo”.

Finalmente, Magaly Medina mostró su desagrado. “No te parece una visión bastante anticuada… ¿por qué ‘déjalo sufrir’? Esa actitud vengativa y vengativa de ciertas mujeres es incomprensible para mí. Una mujer debe valorarse, no andar pidiendo migajas. Me da náuseas ese tipo de comportamientos”, concluyó.

Melcochita y su relación con Heydi Amado: enfrentando rumores de boda

Recientemente, el comediante Melcochita destacó en el mundo del espectáculo al discutir su relación con Heydi Amado en el pódcast Sin más que decir, conducido por María Pía Copello. A pesar de rumores sobre un posible compromiso, el artista se mostró reservado, valorando la estabilidad emocional por encima de especulaciones.