Magaly Medina EXPLOTA contra Monserrat tras su inesperada venganza contra Melcochita: "Actitud mediocre"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La presentadora Magaly Medina causó sorpresa entre los televidentes al mostrar su enfado e indignación hacia Monserrat, quien fue al programa para hablar sobre Pablo Villanueva ‘Melcochita’. Sin embargo, la ‘Urraca’ no pudo ocultar su descontento y confrontó firmemente a la invitada por su actitud hacia el cómico tras su separación.
LEE MÁS: Natalia Salas comparte alentadora noticia sobre su tratamiento contra el cáncer: "Vamos avanzando"
Magaly Medina cuestiona a Monserrat por su postura en directo
Durante la edición más reciente de 'Magaly TV: la firme', se vivieron momentos de tensión por la reacción de Magaly Medina ante los comentarios de Monserrat, quien afirmó que no concederá el divorcio a Melcochita como forma de represalia. Esto provocó la furia de la periodista de espectáculos.
“¿Por qué no? ¿Por qué actuar como esas mujeres resentidas aferradas al ‘Yo soy la esposa, tú siempre serás la amante’?”, inciÓ Medina. A lo que Monserrat respondió irracionalmente: “No le daré el divorcio porque mis hijas pierden derechos… a menos que me dé lo mismo”.
Finalmente, Magaly Medina mostró su desagrado. “No te parece una visión bastante anticuada… ¿por qué ‘déjalo sufrir’? Esa actitud vengativa y vengativa de ciertas mujeres es incomprensible para mí. Una mujer debe valorarse, no andar pidiendo migajas. Me da náuseas ese tipo de comportamientos”, concluyó.
PUEDES VER: Jota Benz PIERDE LOS PAPELES y amenaza a Jazmín Pinedo tras su retorno a EEG: "No te temo, tengo respuestas para"
Melcochita y su relación con Heydi Amado: enfrentando rumores de boda
Recientemente, el comediante Melcochita destacó en el mundo del espectáculo al discutir su relación con Heydi Amado en el pódcast Sin más que decir, conducido por María Pía Copello. A pesar de rumores sobre un posible compromiso, el artista se mostró reservado, valorando la estabilidad emocional por encima de especulaciones.
En la conversación, Melcochita resaltó que su relación avanza paso a paso, sin presiones externas, y se centra en un entendimiento mutuo sólido. "Uno tiene que avanzar poco a poco para encontrar un acuerdo conyugal”, manifestó. Además, dejó un mensaje romántico a sus seguidores: “Estoy invicto, mi corazón espera entregar todo”, indicando que su relación se desarrolla con tranquilidad, sin influencias externas.