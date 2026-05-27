La presentadora Magaly Medina recordó la demanda por difamación tras informar sobre los incidentes policiales relacionados con Nadeska Widausky .

Magaly Medina contó la vez que Nadeska le ganó un juicio. | Composición LR/ATV

Magaly Medina contó la vez que Nadeska le ganó un juicio. | Composición LR/ATV

Después de que Nadeska Widausky fuera arrestada por las autoridades belgas, Magaly Medina volvió a hablar sobre el fallo judicial en su contra por difamación en 2023. La presentadora cuestionó la decisión del tribunal que favoreció a la exbailarina y subrayó que sólo había informado sobre escándalos policiales sin involucrarla directamente en delitos.

“Incomprensiblemente, dos tribunales le dieron la razón. Ella residía en Bélgica, disfrutando de su vida, y supongo que desde allí financiaba a su abogado aquí. Sorprendentemente, ganó el caso”, declaró Medina con descontento en su programa.

Magaly Medina rememora la demanda de Nadeska Widausky

En su programa, Magaly Medina comentó que tanto su espacio televisivo como otros medios habían informado acerca de los vínculos de Nadeska Widausky con elementos delictivos. Medina sostuvo que su objetivo era informar sobre hechos de dominio público.

“Todos los informativos, incluido mi programa, cubrieron esa noticia diciendo que ella podría estar relacionada con estos incidentes escandalosos”, afirmó la conductora. Recordó también que llegó a entrevistar a Widausky cuando buscaba protección por amenazas.

“La entrevisté mientras se ocultaba, ya que temía por su vida luego del asesinato de un amigo suyo en su presencia”, narró Medina. No obstante, tiempo después, Widausky utilizó una nota del año 2020 para iniciar una demanda por difamación.