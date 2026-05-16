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Federico Salazar comparte detalles inéditos sobre su salud y revela confesión acerca de Katia Condos

Federico Salazar se sinceró sobre su delicado estado de salud y destacó el papel de Katia Condos en el proceso.

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    Federico Salazar comparte detalles inéditos sobre su salud y revela confesión acerca de Katia Condos
    Federico Salazar se confiesa | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Federico Salazar comparte detalles inéditos sobre su salud y revela confesión acerca de Katia Condos

    El periodista Federico Salazar ha provocado diversas reacciones tras sincerarse en una entrevista en YouTube sobre los serios problemas de salud que enfrentó. Lo más destacado fue su comentario sobre la actitud de su exesposa, Katia Condos, frente a su condición.

    Federico Salazar se sincera sobre su salud

    En un reciente episodio del pódcast de YouTube 'Chancho Flaco Oficial', Federico Salazar habló sobre los problemas de salud que afrontó a inicios de 2026. El comunicador peruano confesó que perdió 12 kilos y llegó a estar en cuidados intermedios, pero agradeció profundamente a Katia Condos.

    “Estoy recuperándome. A inicios de año estuve muy mal debido a una operación y, posteriormente, contraje una bacteria hospitalaria que derivó en una insuficiencia renal aguda, llevándome a cuidados intermedios. Perdí 12 kilos, mi salud estaba comprometida, pero mantuve el ánimo”, comentó.

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    “Ahora estoy entrenando para recuperar el peso. Soy naturalmente delgado, pero ya he ganado 6 kilos y me faltan 6 más. En ambas ocasiones, mi ex Katia me salvó la vida. Durante el Covid, estaba tan mal que me llevó a la clínica, y con la insuficiencia renal ocurrió algo similar. Debo vivir mucho para poder agradecérselo”, añadió.

    Federico Salazar confiesa su afecto por Katia Condos tras su separación

    Hace unas semanas, Federico Salazar habló sobre sus sentimientos hacia Katia Condos en una entrevista para 'Amor y fuego'. El periodista rememoró con cariño los más de 30 años compartidos y resaltó los momentos vividos juntos. “Fueron 30 años maravillosos y mi vida mejoró mucho con ella”, expresó.

    Salazar reconoció que el amor no se desvanece rápidamente, especialmente después de una relación tan prolongada. Afirmó que seguirá teniendo cariño por la actriz y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. “Los amores cambian, pero nunca dejaré de quererla”, comentó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Federico Salazar comparte detalles inéditos sobre su salud y revela confesión acerca de Katia Condos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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