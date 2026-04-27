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Los ‘balloon pants’ vuelven con fuerza: así se lleva la tendencia que reemplaza a los jeans

Balloon pants es la tendencia 2026 que desplaza al jean con volumen, comodidad y sofisticación. Descubre cómo llevarlos y elevar tu estilo.

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    Esta prenda llegó para destronar al jean. | Composición Wapa
    Los ‘balloon pants’ vuelven con fuerza: así se lleva la tendencia que reemplaza a los jeans

    La hegemonía del denim empieza a ceder terreno en 2026. En su lugar, emerge una propuesta que prioriza libertad, volumen y una estética más relajada: los balloon pants. Esta silueta, que ya domina pasarelas, editoriales y el street style internacional, refleja un cambio claro en la narrativa de moda. Este 2026, la comodidad no está reñida con la elegancia, y así lo demuestran casas como Michael Kors y Altuzarra, que han reinterpretado los cortes amplios con acabados pulidos y sofisticados.

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    Balloon pants: la tendencia volumétrica que redefine el estilo

    Bajo nombres como harem pants o pantalones globo, esta prenda se distingue por su amplitud en caderas y piernas, en contraste con un ajuste más definido en la cintura o los tobillos. El resultado es una silueta dinámica, fluida y con carácter, que rompe con la rigidez del jean tradicional. Aunque hoy se perciben como una apuesta contemporánea, su origen se remonta a culturas de Medio Oriente, Asia del Sur y África del Norte, donde la funcionalidad y la elegancia eran esenciales. Años más tarde, el diseñador Paul Poiret los introdujo en el circuito occidental y marcó un precedente en la evolución del volumen en la moda.

    Este renovado interés responde a una transformación más profunda en la forma de vestir. Las nuevas generaciones buscan prendas versátiles, cómodas y con identidad propia. Tras años dominados por el denim, el armario se abre a opciones más ligeras y adaptables, capaces de transitar con naturalidad entre lo casual y lo sofisticado.

    Los ‘balloon pants’ regresan y así se lleva ahora la tendencia que destrona a los jeans Pexels.
    Los ‘balloon pants’ regresan y así se lleva ahora la tendencia que destrona a los jeans Pexels.

    Cómo integrar los balloon pants en tu estilo diario

    Lejos de ser una prenda difícil, la clave está en el equilibrio. Al concentrar el volumen en la parte inferior, se recomienda optar por piezas superiores más estructuradas o ceñidas, como tops ajustados, camisetas básicas o blazers, que aporten definición al conjunto.

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    Para looks de día, funcionan perfectamente con zapatillas o chaquetas ligeras, con lo que logran una estética relajada pero intencional. En escenarios más formales, los tejidos satinados, cinturones marcados o sandalias estilizadas elevan el atuendo con facilidad. Además, las paletas neutras o los estilismos monocromáticos refuerzan ese aire effortless que domina la moda contemporánea.

    Más que desplazar al jean, los balloon pants amplían el repertorio estilístico. Se consolidan como una alternativa versátil para quienes buscan comodidad sin renunciar al impacto visual. En una industria que celebra cada vez más la autenticidad, esta silueta se posiciona como símbolo de un estilo libre, cambiante y sin reglas estrictas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Los ‘balloon pants’ vuelven con fuerza: así se lleva la tendencia que reemplaza a los jeans
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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