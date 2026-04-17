Susana Alvarado le da vida a su cabello con un fresco cambio de look tras su regreso de viaje con Paco Bazán

Susana Alvarado sorprende con cambio de look tras su viaje con Paco Bazán y causa furor en redes sociales.

Susana Alvarado se somete a un cambio de imagen tras su regreso de viaje con Paco Bazán. | Composición Wapa | Instagram

Susana Alvarado se somete a un cambio de imagen tras su regreso de viaje con Paco Bazán. | Composición Wapa | Instagram

Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, regresó a Lima tras unas breves vacaciones junto a su pareja, el periodista Paco Bazán. Luego de lucir bikinis ultra chic en las paradisíacas playas de Aruba, donde el sol suele maltratar el cabello, la cantante decidió renovar su imagen. A través de Instagram, mostró su visita al estilista para dar frescura a su look, avivar sus tonos rubios cenizos y dejar atrás el cabello esponjado, apostando por más vida y movimiento.

Susana Alvarado sorprende con cambio de look tras su viaje

A través de su cuenta de Instagram, Susana Alvarado compartió un momento en el que mostró su renovado look como una bienvenida a Lima tras su viaje. La cantante volvió a darle vida a su cabello con un balayage en tonos chocolate cenizo con mechas, tono que viene luciendo desde febrero de 2026.

Durante sus vacaciones, su melena se vio opaca debido a la exposición al sol, pero lejos de mantenerlo así, decidió someterse a un baño de color y a un tratamiento de hidratación profunda para restaurarlo. El resultado fue un cabello con más brillo, suavidad y movimiento.

Tras su cambio, varios de sus seguidores no dudaron en comentar: “Qué hermosaaa, me encanta su look”, “hermoso cabello” y “Ya era momento”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron. Pero muchos también consultaron sobre cómo este tono resalta en pieles morenas y, en este caso, en el de Susana, una piel bronceada.

Balayage chocolate cenizo: el tono ideal para piel trigueña

El balayage en tonos chocolate cenizo con mechas se ha convertido en una de las tendencias más favorecedoras para pieles trigueñas, ya que aporta luminosidad sin perder naturalidad. Este tipo de coloración crea un efecto de profundidad que suaviza los rasgos y realza el tono cálido de la piel, logrando un equilibrio elegante y moderno.

Balayage y contorno: el look que ilumina tu rostro y rejuvenece.