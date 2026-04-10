Susana Alvarado y sus magnéticos bikinis que cautivan las playas de Aruba en su viaje con Paco BazánÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Susana Alvarado, conocida como 'La morena de Oro' de Corazón Serrano, disfruta unas mágicas vacaciones junto a su pareja, el conductor deportivo Paco Bazán. La cantante reveló en redes que él le preparó una sorpresa de viaje y le pidió llevar bikinis, sin imaginar que el destino serían las paradisíacas playas de Aruba. Allí volvió a mostrar su lado más chic este verano, con trajes de baño frescos, sobrios y divertidos que cautivan a sus seguidores.
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Susana Alvarado enamora Aruba con bikinis magnéticos
Susana Alvarado vuelve a marcar tendencia en las playas de Aruba apostando por el bikini strapless, una de las piezas clave del verano 2026. La cantante luce un diseño de dos piezas en tono crema huevo, sofisticado y minimalista, resaltado por un borde de tiras negras que aporta contraste y elegancia.
Este estilo sin tirantes resalta su figura y confirma la fuerza de los diseños estructurados en la moda de baño actual, combinando frescura, modernidad y un aire chic que domina la temporada de este año en las costas caribeñas de moda 2026.
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Pasando a lado de Paco Bazán, la cantante apostó por un traje de baño de color rosa con tirantes en la prenda inferior, destacando un diseño atrevido y moderno dentro de las tendencias de bikini del verano 2026. El conjunto se distingue por su estampado de mini cuadrados, que aporta textura visual y un aire juvenil.
Este look resalta su seguridad y estilo en las playas de Aruba, donde combina sensualidad y frescura mientras disfruta de su viaje junto al conductor deportivo Paco Bazán en este verano de tendencia actual.
3 estilos de trajes de baño que marca tendencia este 2026
Este 2026 la moda de baño se renueva con propuestas innovadoras que combinan diseño, comodidad y mucha actitud.
1. Bikini cut-out asimétrico: los cortes laterales y diseños desiguales ganan protagonismo, aportando un toque moderno y atrevido que estiliza la figura y rompe con lo tradicional.
2. Trajes de baño texturizados: telas con efecto nido de abeja, arrugadas o tipo crochet se imponen por su estética artesanal y sofisticada, ideales para un look más natural y chic.
3. Bikini high waist retro: el estilo de cintura alta regresa con fuerza, inspirado en los años 90, ofreciendo soporte, elegancia y un aire vintage que sigue dominando las playas este verano.