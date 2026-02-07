Gia Meier, hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre, influencer y modelo peruana graduada del prestigioso Istituto Marangoni, vuelve a cautivar a sus seguidores a través de sus redes sociales. Esta temporada de verano, Gia despliega su gran variedad de bikinis, apostando por estampados, tejidos y detalles como el terciopelo, que no solo resaltan su estilo, sino que también marcan tendencia y consolidan su posición como referente de moda y belleza en Perú.

Gia Meier marca estilo con 3 trajes de baño este 2026

Bikini cachemira multicolor: elegante y lleno de estilo

El bikini multicolor con estampado de cachemira se ha convertido en un must de la temporada. Gia Meier lo luce combinando estilo y sofisticación, demostrando que los patrones clásicos pueden reinventarse con colores vibrantes. Este diseño no solo resalta en la playa o piscina, sino que también aporta un toque chic y elegante a cualquier look veraniego, convirtiéndolo en la elección favorita de quienes buscan destacarse con personalidad.

Bikinis de crochet: la tendencia artesanal que enamora

Los bikinis de crochet regresan con fuerza como la tendencia artesanal que conquista todas las playas. Gia Meier los elige por su frescura y textura única, perfecta para un verano relajado y chic. Esta propuesta combina estilo bohemio y elegancia, mientras muestra detalles hechos a mano que marcan la diferencia. Ideal para quienes buscan un look veraniego original y con personalidad, los bikinis de crochet son sin duda un básico imprescindible.

Bikini de terciopelo: sofisticación y estilo veraniego