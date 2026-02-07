Wapa.pe
Gia Meier, influencer de moda y belleza, deslumbra este verano con bikinis chic: tejidos, estampados y terciopelo para lucir increíble.

    Gia Meier, hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre, influencer y modelo peruana graduada del prestigioso Istituto Marangoni, vuelve a cautivar a sus seguidores a través de sus redes sociales. Esta temporada de verano, Gia despliega su gran variedad de bikinis, apostando por estampados, tejidos y detalles como el terciopelo, que no solo resaltan su estilo, sino que también marcan tendencia y consolidan su posición como referente de moda y belleza en Perú.

    Gia Meier marca estilo con 3 trajes de baño este 2026

    Bikini cachemira multicolor: elegante y lleno de estilo

    El bikini multicolor con estampado de cachemira se ha convertido en un must de la temporada. Gia Meier lo luce combinando estilo y sofisticación, demostrando que los patrones clásicos pueden reinventarse con colores vibrantes. Este diseño no solo resalta en la playa o piscina, sino que también aporta un toque chic y elegante a cualquier look veraniego, convirtiéndolo en la elección favorita de quienes buscan destacarse con personalidad.

    Bikinis de crochet: la tendencia artesanal que enamora

    Los bikinis de crochet regresan con fuerza como la tendencia artesanal que conquista todas las playas. Gia Meier los elige por su frescura y textura única, perfecta para un verano relajado y chic. Esta propuesta combina estilo bohemio y elegancia, mientras muestra detalles hechos a mano que marcan la diferencia. Ideal para quienes buscan un look veraniego original y con personalidad, los bikinis de crochet son sin duda un básico imprescindible.

    Bikini de terciopelo: sofisticación y estilo veraniego

    El bikini de terciopelo se perfila como un must del verano gracias a su textura lujosa y juego visual único. Gia Meier lo incorpora a sus looks para aportar sofisticación y un toque moderno, mientras la luz y el movimiento de la tela crean un efecto cautivador. Este diseño no solo es elegante, sino que también resalta la figura y añade un estilo diferente, perfecto para quienes quieren brillar en la temporada de sol.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

