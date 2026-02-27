Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Tres sismos en menos de 24 horas se registraron en el Perú

Tres sismos fueron registrados en nuestro país en las últimas 24 horas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tres sismos en menos de 24 horas se registraron en el Perú
    URGENTE |Tres SISMOS en menos de 24 horas se registraron en el PERÚ | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Tres sismos en menos de 24 horas se registraron en el Perú

    ¡A mantenerse alertas! Frente a los cambios climáticos y los sismos que se han presentado en los últimos días, resulta fundamental conservar la tranquilidad y fortalecer las acciones de prevención.

    No es momento de caer en el miedo, sino de estar informados y preparados. Es importante recordar que los simulacros que se realizan de manera periódica tienen justamente el objetivo de enseñarnos a actuar correctamente ante una posible emergencia sísmica.

    Entre el jueves 26 y viernes 27 de febrero, el Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró tres sismos en menos de 24 horas. A continuación, te daremos los datos de los movimientos telúricos.

    Ayacucho

    wapa.pe

    Huacho

    wapa.pe

    Chilca, Cañete

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Tres sismos en menos de 24 horas se registraron en el Perú
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Marisel Linares hace IMPENSADA SOLICITUD a fiscalía tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villa

    Minsa emite guía ante calor extremo en Perú y lanzan ALERTA sobre ‘días mortales’ por lo que se viene

    Temblor en Perú hoy, 27 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Lo más vistos en Ocio

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    ¡Insólito! Padre de Adrián Villar LLAMÓ a familia de Lizeth Marzano en PLENO VELORIO de la atleta

    ¡Apagón por 8 horas! Anuncian corte de luz este sábado 28 de febrero: revisa la lista de distritos afectados

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Novia de Adrián Villar decide terminar su relación públicamente tras ser expuesta en reunión con él a horas de atropellar a Lizeth Marzano

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;