Tres sismos en menos de 24 horas se registraron en el Perú
¡A mantenerse alertas! Frente a los cambios climáticos y los sismos que se han presentado en los últimos días, resulta fundamental conservar la tranquilidad y fortalecer las acciones de prevención.
No es momento de caer en el miedo, sino de estar informados y preparados. Es importante recordar que los simulacros que se realizan de manera periódica tienen justamente el objetivo de enseñarnos a actuar correctamente ante una posible emergencia sísmica.
Entre el jueves 26 y viernes 27 de febrero, el Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró tres sismos en menos de 24 horas. A continuación, te daremos los datos de los movimientos telúricos.