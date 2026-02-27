La reconocida presentadora colombiana Cristina Hurtado, actual figura de 'A otro nivel', sorprendió al compartir un episodio desconocido de su adolescencia. A través de sus plataformas digitales, contó que fue retirada del colegio a los 15 años tras confirmarse su primer embarazo. Su testimonio reabre el debate sobre las barreras y estigmas que aún enfrentan muchas jóvenes gestantes dentro del sistema educativo.

Cristina Hurtado confesó el duro momento que vivió a sus 15 años de edad

Con el paso de los años, la presentadora ha consolidado una amplia trayectoria en televisión, destacando por su talento, carisma y presencia en pantalla. Durante su etapa en Caracol Televisión participó en el programa The Suso’s Show, espacio en el que habló abiertamente sobre uno de los momentos más complejos de su adolescencia: se convirtió en madre a los 15 años, cuando aún cursaba el colegio, una situación que impactó profundamente a su entorno familiar.

“A los 15 me echaron (...) Tristemente y hay que decir ahora que me lo preguntas yo hago parte del índice de adolescentes que quedamos embarazadas en ese momento nosotras sentimos que la vida se nos acaba. Obviamente imagínense lo que sienten nuestro papás, yo ya vi a mis hijos pasando por los quince años y para mí ellos eran unos niños y cuando yo quedé embarazada eso fue durísimo para toda la familia, pero no recibí el apoyo del colegio y eso no puede pasar en este país", expresó.

"O sea estamos trabajando para concientizar a nuestros adolescentes a nuestras niñas y niños con el tema de la sexualidad de la responsabilidad, de no quedar embarazados tan chiquitos, pero si ocurre esto, pues no podemos darle la espalda. A mí en ese momento me desescolarizaron, ya no podía seguir estudiando porque yo empezaba a ver química, física, trigonometría y no recibía explicaciones, entonces me tocó decirle al colegio pues no puedo porque yo no tengo un profesor que me enseñe, me tocó salirme y vivir mi embarazo, pues sin estudiar", fueron las declaraciones expuestas por parte de Cristina Hurtado, de ‘A otro nivel’.

