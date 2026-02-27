Gastón Acurio se pronuncia por vinculación de su restaurante en el fallecimiento de Lizeth MarzanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este jueves 26 de febrero, el programa “Arriba mi Gente” informó que logró comunicarse en exclusiva con el empresario y chef Gastón Acurio, luego de que su restaurante Tanta fuera mencionado dentro de la investigación por el caso Marzano.
Según explicó Fernando Díaz durante la transmisión en vivo, el establecimiento decidió poner a disposición de las autoridades las grabaciones de sus cámaras de seguridad, después de confirmarse que Adrián Villar estuvo cenando en el local junto a unos amigos la noche del accidente que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.
“Ya que se referían a las imágenes del restaurante, el día de ayer pude comunicarme con el mismo Gastón Acurio para preguntarle sobre estas imágenes del restaurante Tanta involucrado en esta historia y donde habría estado Adrián Villar”, comentó el conductor.
Respecto a lo que le respondió el reconocido chef, Díaz detalló que las grabaciones ya fueron entregadas a las autoridades correspondientes para que formen parte de la investigación. Esto ocurrió luego de que Villar presentara un voucher del restaurante, donde figura que estuvo con Francesca Montenegro horas antes del atropello.
“Lo que me dijo el conocido y querido chef peruano fue que ya las imágenes fueron entregadas y ya las tiene la Policía y la Fiscalía, para que ellos realicen la investigación. La familia Marzano tiene a disposición y potestad de solicitar una copia o en todo caso verlas también. Sí es importante eso para saber si consumieron alcohol”, explicó el conductor.
Asimismo, Díaz señaló que Gastón Acurio está al tanto de la controversia generada por el caso y aseguró que, de acuerdo con la información que le brindaron, Adrián Villar no habría ingerido bebidas alcohólicas esa noche. “El mozo habría dicho que no consumieron alcohol, pregunté también sobre la famosa pre-cuenta y me dijeron que todo lo que se consumió debe estar en esa pre-cuenta”, añadió.