Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Gastón Acurio se pronuncia por vinculación de su restaurante en el fallecimiento de Lizeth Marzano

Fernando Díaz reveló que conversó con Gastón Acurio, dueño del restaurante ‘Tanta’. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gastón Acurio se pronuncia por vinculación de su restaurante en el fallecimiento de Lizeth Marzano
    Gastón Acurio SE PRONUNCIA por vinculación de su RESTAURANTE en el fallecimiento de Lizeth Marzano | Créditos: Composición Wapa
    Gastón Acurio se pronuncia por vinculación de su restaurante en el fallecimiento de Lizeth Marzano

    Este jueves 26 de febrero, el programa “Arriba mi Gente” informó que logró comunicarse en exclusiva con el empresario y chef Gastón Acurio, luego de que su restaurante Tanta fuera mencionado dentro de la investigación por el caso Marzano.

    Según explicó Fernando Díaz durante la transmisión en vivo, el establecimiento decidió poner a disposición de las autoridades las grabaciones de sus cámaras de seguridad, después de confirmarse que Adrián Villar estuvo cenando en el local junto a unos amigos la noche del accidente que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.

    “Ya que se referían a las imágenes del restaurante, el día de ayer pude comunicarme con el mismo Gastón Acurio para preguntarle sobre estas imágenes del restaurante Tanta involucrado en esta historia y donde habría estado Adrián Villar”, comentó el conductor.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿A qué se dedica Ivalú Acurio, la imponente hija de Gastón Acurio que triunfó en Suiza?

    Respecto a lo que le respondió el reconocido chef, Díaz detalló que las grabaciones ya fueron entregadas a las autoridades correspondientes para que formen parte de la investigación. Esto ocurrió luego de que Villar presentara un voucher del restaurante, donde figura que estuvo con Francesca Montenegro horas antes del atropello.

    “Lo que me dijo el conocido y querido chef peruano fue que ya las imágenes fueron entregadas y ya las tiene la Policía y la Fiscalía, para que ellos realicen la investigación. La familia Marzano tiene a disposición y potestad de solicitar una copia o en todo caso verlas también. Sí es importante eso para saber si consumieron alcohol”, explicó el conductor.

    Asimismo, Díaz señaló que Gastón Acurio está al tanto de la controversia generada por el caso y aseguró que, de acuerdo con la información que le brindaron, Adrián Villar no habría ingerido bebidas alcohólicas esa noche. “El mozo habría dicho que no consumieron alcohol, pregunté también sobre la famosa pre-cuenta y me dijeron que todo lo que se consumió debe estar en esa pre-cuenta”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gastón Acurio se pronuncia por vinculación de su restaurante en el fallecimiento de Lizeth Marzano
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

    Sismo de 5.0 en Lima NO FUE un temblor común: presidente del IGP explica INUSUAL fenómeno durante remezón

    Defensa de Adrián Villar renunció luego de su detención preliminar por atropellar a Lizeth Marzano: "Las razones de ello..."

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

    Lo más vistos en Ocio

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    ¿Tomó alcohol? Revelan IMÁGENES CLAVE de Adrián Villar y su novia cenando en restaurante antes de atropellar a Lizeth Marzano

    ¿Clases suspendidas en marzo 2026? AUTORIDADES responden ante emergencia por lluvias y huaicos

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Abraham Levy el 'Hombre del Tiempo' hace ALARMANTE predicción: “El Perú va a sufrir por el...”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;