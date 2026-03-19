La controversia por el viaje de Mario Irivarren y Said Palao a Argentina avanza con detalles sobre las mujeres involucradas en las fiestas, según el programa de Magaly.

¿Quiénes son las mujeres que acompañaron a Said Palao y Mario Irivarren en el yate y fiesta en Argentina? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram ATV

¿Quiénes son las mujeres que acompañaron a Said Palao y Mario Irivarren en el yate y fiesta en Argentina? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram ATV

La controversia por el viaje de Mario Irivarren y Said Palao a Argentina continúa generando nuevos detalles. Esta vez, el programa de espectáculos de Magaly Medina profundizó en lo ocurrido durante la celebración que ambos compartieron con sus amigos, revelando información sobre las mujeres que participaron en los encuentros sociales que se realizaron durante esos días.

Identifican a modelos que estuvieron con Mario Irivarren y Said Palao en la polémica fiesta en Argentina

Tras la difusión de las imágenes que mostraban a los chicos reality en un yate rodeados de varias mujeres, el equipo del espacio televisivo decidió investigar quiénes eran algunas de las jóvenes que formaron parte de las reuniones. El informe no solo expuso sus identidades, sino también detalles de la dinámica de las celebraciones que se extendieron por varios días.

De acuerdo con el reportaje, una de las mujeres identificadas es Pamela Vato, quien habría estado presente en diferentes momentos del viaje. Según el programa, su presencia se registró desde la estadía en el Airbnb, pasando por el paseo en yate y las coordinaciones posteriores, hasta la reunión con parrillada y piscina.

Las imágenes difundidas muestran a la joven participando en distintas actividades del grupo durante la escapada, lo que llevó al programa a señalarla como una de las personas más activas dentro del grupo de mujeres que acompañaron a los participantes durante las jornadas de diversión.

Otra de las mujeres identificadas fue Ximenina, una modelo que, según el informe, habría asistido únicamente a la reunión realizada en el country. Su participación quedó evidenciada en registros audiovisuales y en publicaciones que ella misma compartió en sus redes sociales, donde se le observa posando y mostrando parte del ambiente de la reunión.

Revelan cuánto habría costado la fiesta que protagonizaron en Argentina

El reportaje también puso sobre la mesa un aspecto que llamó la atención del público: el elevado gasto que habría implicado el viaje y las celebraciones que protagonizaron en Argentina. Según la investigación televisiva, la embarcación de dos niveles donde se desarrolló parte de la reunión tendría un precio aproximado de 2.000 dólares por ocho horas de alquiler, monto que no incluiría ni alimentos ni bebidas.

A este gasto se sumarían otros costos asociados a la escapada, como el alquiler de una casa de campo con piscina, la compra de carnes para la parrillada y el consumo de bebidas alcohólicas durante los encuentros que se extendieron por varios días. De acuerdo con el programa, el presupuesto total de las actividades recreativas habría llegado a unos 6.000 dólares en tres días.

Durante el informe también se analizó la actividad en redes sociales de algunas de las jóvenes que estuvieron presentes en las reuniones. En sus perfiles, varias de ellas compartían fotografías en bikini, videos de eventos y publicaciones relacionadas con el estilo de vida que mostraban durante su estadía.

Incluso se mencionó que algunas cuentas daban la impresión de ser verdaderos “catálogos”, comentario que abrió debate sobre la forma en la que las jóvenes se mostraban en plataformas digitales y el contexto en el que se desarrollaron las reuniones.