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Revelan las difíciles condiciones en que vive Monique Pardo tras perder sus ingresos: "No tenía ni para el menú"

Susy Díaz impactó al revelar las difíciles condiciones actuales de Monique Pardo, sin ingresos para su alimentación.

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    Revelan las difíciles condiciones en que vive Monique Pardo tras perder sus ingresos: "No tenía ni para el menú"
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    Revelan las difíciles condiciones en que vive Monique Pardo tras perder sus ingresos: "No tenía ni para el menú"

    Susy Díaz expresó su preocupación por las críticas condiciones de Monique Pardo, alejada de la televisión y con problemas de salud reportados en 2025 por insuficiencia cardíaca tricúspidea, luego de un accidente en el programa de Gisela Valcárcel. ¿Cómo es su vida actualmente?

    Susy Díaz revela la difícil situación económica de Monique Pardo

    Recientemente, Susy Díaz encendió la alarma en una entrevista al referirse a Monique Pardo, quien está cerca de cumplir 70 años y vive en condiciones difíciles.

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    Como se conoce, en 2025, la artista vendió todas sus pertenencias valiosas para financiar el tratamiento de su insuficiencia cardíaca, resultado de un incidente en El Gran Show de Gisela Valcárcel. Además, enfrentó extorsiones y momentos críticos que empeoraron su situación financiera.

    Duras condiciones de Monique Pardo tras perder sus ingresos como artista
    Duras condiciones de Monique Pardo tras perder sus ingresos como artista

    Este año, la situación de la exvedette parece haber empeorado, lo que afecta aspectos esenciales como su alimentación.

    “Ella no tiene dinero, una vez me llamó diciendo que no tenía ni para el menú, pidiéndome ayuda. ¿Cómo va a salir adelante, si apenas... Vive por la misericordia de Dios, está con lo justo para pagar su luz, agua, sus cosas”, compartió Susy Díaz con Trome, detallando la solicitud de ayuda de su colega.

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    Ante esta situación, Susy Díaz pidió empatía y resaltó las dificultades que enfrentan los artistas para mantenerse en el medio y conseguir trabajo, lo que afecta a la intérprete de 'Caramelo'.

    “Puede que un día tengan trabajo y otro año no consigan contrataciones, los artistas no tenemos dinero, vivimos al día. Me apena ver a Monique pasando por esto, sin ingresos”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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