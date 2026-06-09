Susy Díaz impactó al revelar las difíciles condiciones actuales de Monique Pardo , sin ingresos para su alimentación.

Revelan las difíciles condiciones en que vive Monique Pardo tras perder sus ingresos: "No tenía ni para el menú" | Composición Wapa

Revelan las difíciles condiciones en que vive Monique Pardo tras perder sus ingresos: "No tenía ni para el menú" | Composición Wapa

Susy Díaz expresó su preocupación por las críticas condiciones de Monique Pardo, alejada de la televisión y con problemas de salud reportados en 2025 por insuficiencia cardíaca tricúspidea, luego de un accidente en el programa de Gisela Valcárcel. ¿Cómo es su vida actualmente?

Susy Díaz revela la difícil situación económica de Monique Pardo

Recientemente, Susy Díaz encendió la alarma en una entrevista al referirse a Monique Pardo, quien está cerca de cumplir 70 años y vive en condiciones difíciles.

Como se conoce, en 2025, la artista vendió todas sus pertenencias valiosas para financiar el tratamiento de su insuficiencia cardíaca, resultado de un incidente en El Gran Show de Gisela Valcárcel. Además, enfrentó extorsiones y momentos críticos que empeoraron su situación financiera.

Duras condiciones de Monique Pardo tras perder sus ingresos como artista

Este año, la situación de la exvedette parece haber empeorado, lo que afecta aspectos esenciales como su alimentación.

“Ella no tiene dinero, una vez me llamó diciendo que no tenía ni para el menú, pidiéndome ayuda. ¿Cómo va a salir adelante, si apenas... Vive por la misericordia de Dios, está con lo justo para pagar su luz, agua, sus cosas”, compartió Susy Díaz con Trome, detallando la solicitud de ayuda de su colega.

Ante esta situación, Susy Díaz pidió empatía y resaltó las dificultades que enfrentan los artistas para mantenerse en el medio y conseguir trabajo, lo que afecta a la intérprete de 'Caramelo'.