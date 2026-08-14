¡NUNCA HABÍA HABLADO DE ÉL! Suheyn Cipriani se pronuncia sobre el padre de su hijo mayor y explica por qué su menor estudia en un EXCLUSIVO COLEGIO

Suheyn Cipriani habló del padre de su hijo mayor, quien vive en Miami, y reveló la privilegiada realidad económica y educativa que experimenta el menor.

Suheyn Cipriani sorprendió al compartir detalles poco conocidos sobre su familia durante su participación en el programa de streaming ‘No aclares que oscurece’. La modelo habló por primera vez sobre el padre de su hijo mayor y explicó por qué el pequeño ha crecido rodeado de una realidad económica distinta.

La exreina de belleza evitó profundizar en la identidad de su expareja, pero reveló que actualmente vive en Estados Unidos y cuenta con una cómoda posición económica, lo que habría permitido que su hijo acceda a una educación privilegiada.

Suheyn Cipriani habla del padre de su primer hijo

Durante la conversación, Cipriani se mostró cautelosa al referirse a su expareja y aclaró que sus comentarios eran realizados desde el “respeto”.

“El papá de mi hijo, con respeto, él vive en Miami. Digamos que él tiene una posición económica muy buena, arriba, arriba, entonces, mi hijo si ha tenido la posibilidad de un a un colegio bastante caro en el cual su realidad es otra”, manifestó.

La modelo aseguró que comenzó a notar esta diferencia al escuchar las conversaciones que su hijo mantiene con sus compañeros de colegio, quienes suelen hablar con naturalidad sobre viajes y propiedades familiares.

“Yo me he podido percatar que cuando él conversa con sus amiguitos, la conversación es: ‘Sí estuve todo el verano con mi papá en Miami por las vacaciones’ y los chicos también: ‘Yo me voy a Colombia el fin de semana’, ‘Mi papá tiene casa no sé dónde’”, agregó.

Suheyn reflexiona sobre el entorno en el que crece su hijo

Lejos de cuestionar este estilo de vida, Suheyn Cipriani explicó que se trata del contexto en el que se desarrollan los niños que estudian en determinados colegios.

“Esas conversaciones con los chicos se dan mucho, entonces, más que decir que no se deberían dar, es más contar la realidad, el contexto de la realidad de los niños que van a esos colegios tan caros”, aseguró.

Sus declaraciones llamaron la atención debido a que la modelo reconoció que su hijo mayor ha tenido acceso a experiencias diferentes debido a la situación económica de su padre.

Suheyn Cipriani preocupó tras sufrir desmayos

Semanas antes, Cipriani también generó preocupación por su estado de salud durante una transmisión en vivo realizada desde Miami.

La modelo contó que había sufrido varias descompensaciones e incluso episodios en los que perdió el conocimiento. En una oportunidad, aseguró que se levantó rápidamente y posteriormente despertó en el suelo con un fuerte dolor de cabeza.