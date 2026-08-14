Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

¡NUNCA HABÍA HABLADO DE ÉL! Suheyn Cipriani se pronuncia sobre el padre de su hijo mayor y explica por qué su menor estudia en un EXCLUSIVO COLEGIO

Suheyn Cipriani habló del padre de su hijo mayor, quien vive en Miami, y reveló la privilegiada realidad económica y educativa que experimenta el menor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡NUNCA HABÍA HABLADO DE ÉL! Suheyn Cipriani se pronuncia sobre el padre de su hijo mayor y explica por qué su menor estudia en un EXCLUSIVO COLEGIO
    La modelo contó detalles sobre sus hijos que nadie sabía. | Composición Wapa
    ¡NUNCA HABÍA HABLADO DE ÉL! Suheyn Cipriani se pronuncia sobre el padre de su hijo mayor y explica por qué su menor estudia en un EXCLUSIVO COLEGIO

    Suheyn Cipriani sorprendió al compartir detalles poco conocidos sobre su familia durante su participación en el programa de streaming ‘No aclares que oscurece’. La modelo habló por primera vez sobre el padre de su hijo mayor y explicó por qué el pequeño ha crecido rodeado de una realidad económica distinta.

    La exreina de belleza evitó profundizar en la identidad de su expareja, pero reveló que actualmente vive en Estados Unidos y cuenta con una cómoda posición económica, lo que habría permitido que su hijo acceda a una educación privilegiada.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡SIR WINSTON QUEDÓ ATRÁS! Sheyla Rojas inicia nueva etapa con Joaquín Ramírez y deja clara su postura: “A rey muerto, rey puesto”

    Suheyn Cipriani habla del padre de su primer hijo

    Durante la conversación, Cipriani se mostró cautelosa al referirse a su expareja y aclaró que sus comentarios eran realizados desde el “respeto”.

    “El papá de mi hijo, con respeto, él vive en Miami. Digamos que él tiene una posición económica muy buena, arriba, arriba, entonces, mi hijo si ha tenido la posibilidad de un a un colegio bastante caro en el cual su realidad es otra”, manifestó.

    La modelo aseguró que comenzó a notar esta diferencia al escuchar las conversaciones que su hijo mantiene con sus compañeros de colegio, quienes suelen hablar con naturalidad sobre viajes y propiedades familiares.

    “Yo me he podido percatar que cuando él conversa con sus amiguitos, la conversación es: ‘Sí estuve todo el verano con mi papá en Miami por las vacaciones’ y los chicos también: ‘Yo me voy a Colombia el fin de semana’, ‘Mi papá tiene casa no sé dónde’”, agregó.

    Suheyn reflexiona sobre el entorno en el que crece su hijo

    Lejos de cuestionar este estilo de vida, Suheyn Cipriani explicó que se trata del contexto en el que se desarrollan los niños que estudian en determinados colegios.

    “Esas conversaciones con los chicos se dan mucho, entonces, más que decir que no se deberían dar, es más contar la realidad, el contexto de la realidad de los niños que van a esos colegios tan caros”, aseguró.

    Sus declaraciones llamaron la atención debido a que la modelo reconoció que su hijo mayor ha tenido acceso a experiencias diferentes debido a la situación económica de su padre.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    Suheyn Cipriani preocupó tras sufrir desmayos

    Semanas antes, Cipriani también generó preocupación por su estado de salud durante una transmisión en vivo realizada desde Miami.

    La modelo contó que había sufrido varias descompensaciones e incluso episodios en los que perdió el conocimiento. En una oportunidad, aseguró que se levantó rápidamente y posteriormente despertó en el suelo con un fuerte dolor de cabeza.

    También relató que volvió a desvanecerse mientras estaba en el baño y se golpeó la cabeza. Su estado provocó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que las imágenes de la transmisión comenzaran a circular en TikTok.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NUNCA HABÍA HABLADO DE ÉL! Suheyn Cipriani se pronuncia sobre el padre de su hijo mayor y explica por qué su menor estudia en un EXCLUSIVO COLEGIO
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    ¡ESCÁNDALO! Organización Miss Perú LE QUITA la corona a Luren Márquez, su reina 2026, a pocos meses del Miss Universo

    ¡SIR WINSTON QUEDÓ ATRÁS! Sheyla Rojas inicia nueva etapa con Joaquín Ramírez y deja clara su postura: “A rey muerto, rey puesto”

    “Todos voltean”: revelan VIDEO de La Bella Luz que evidenciaría que integrantes sabían del presunto acoso a Naldy Saldaña

    ¡SE COMPLICA! Cantante de ‘La Bella Luz’ habría MENTIDO en la DEPINCRI y revelan CONTRADICCIONES en sus declaraciones por el caso Naldy Saldaña

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;