¡SE COMPLICA! Cantante de ‘La Bella Luz’ habría MENTIDO en la DEPINCRI y revelan CONTRADICCIONES en sus declaraciones por el caso Naldy Saldaña

El abogado de Naldy Saldaña dio a conocer que una cantante de La Bella Luz no dijo la verdad ante la policía, negando estar al tanto del acoso de César Sánchez, pero proporcionó un detalle clave. ¿Qué sucedió?

Las investigaciones por la denuncia presentada por Naldy Saldaña dieron un giro inesperado luego de los interrogatorios realizados a las integrantes de La Bella Luz. Durante las diligencias, una de las cantantes aseguró desconocer el presunto acoso que habría sufrido su compañera por parte de César Sánchez. Sin embargo, esta versión generó cuestionamientos debido a la existencia de chats que formarían parte de las pruebas del caso.

Abogado de Naldy Saldaña asegura que una cantante de La Bella Luz conocía del acoso, pero ella lo niega

Durante una aparición en el programa 'Magaly TV La Firme', el defensor legal de Naldy Saldaña subrayó que puede demostrar que varias integrantes de la orquesta eran conscientes del acoso que sufrió su compañera. Pese a esto, al ser convocadas a declarar ante el DEPINCRI (Departamento de Investigación Criminal), una de ellas volvió a faltar a la verdad al igual que en la conferencia de prensa.

"Dos o tres integrantes tenían conocimiento. Teniendo en cuenta esos mensajes, este abogado estuvo presente en la declaración de dos integrantes, a una de las cuales se le preguntó si estaba al tanto de estos hechos antes de hacerse públicos, a lo que respondió negativamente”, declaró el abogado Ysmael Castillo, sin hacer pública la identidad de la cantante de La Bella Luz que supuestamente mintió.

Una de las otras integrantes, sin embargo, confirmó la autenticidad de las pruebas respecto al acoso de César Sánchez: “A esta última persona se le cuestionó directamente sobre lo que decía en el mensaje y ratificó que ‘no puedes estar en el mismo lugar que tu agresor’. Los mensajes aún no han sido remitidos al Ministerio Público, pero están en nuestro poder para presentarlos si es necesario", añadió.

Abogado de Naldy Saldaña asegura que existen chats que pondrían en duda las versiones de sus excompañeras

El caso de Naldy Saldaña continúa generando nuevos cuestionamientos luego de que su abogado, Ysrael Castillo, revelara que la defensa tendría en su poder conversaciones que podrían ser relevantes para esclarecer lo ocurrido con sus excompañeras de La Bella Luz.

En declaraciones para 'Día D', el letrado explicó que solicitaron ampliar las diligencias debido a la aparición de nuevos elementos que, según sostiene, comprometerían al director musical denunciado por la cantante por el presunto delito de tocamientos indebidos.

Castillo señaló que entre las evidencias existirían mensajes de WhatsApp y conversaciones que habrían sido compartidas previamente con algunas de las personas que serán consideradas como testigos. “Su pareja tiene pruebas, WhatsApp, que ha pasado con antelación y de testigos, ella tiene WhatsApp y conversaciones y ahí vamos a escuchar qué dicen las testigos”, advirtió.

El abogado sostuvo que dichos intercambios podrían demostrar que algunas de las exintegrantes de la agrupación sí habrían tenido conocimiento de lo que Naldy estaba atravesando mientras formaba parte de la orquesta. Por ello, indicó que deberán responder ante las autoridades y esclarecer cuál era realmente su nivel de conocimiento sobre los hechos.