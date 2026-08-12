Querida ACTRIZ de famosa SERIE revela que tiene CÁNCER "incurable" a sus 53 años: "Es demasiado tarde"

Querida actriz revela a sus 53 años que tiene cáncer "incurable" y que la enfermedad hizo metástasis en sus huesos. Conoce su desgarrador testimonio.

Actriz revela su delicado estado de salud | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Actriz revela su delicado estado de salud | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Una querida actriz de televisión generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar públicamente que atraviesa una delicada situación de salud. La intérprete decidió contar lo que ocurre después de mantener su diagnóstico en privado durante aproximadamente un año y medio. La artista explicó que enfrenta una enfermedad en una etapa avanzada y que esta también ha repercutido en su movilidad. A través de un emotivo mensaje, habló de sus síntomas, su manera de afrontar el diagnóstico y sus deseos para el futuro.

¿Quién es la actriz que reveló que tiene cáncer y cuál es su diagnóstico?

Se trata de Lucy Davis, actriz británica de 53 años que alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Dawn Tinsley en la versión original de la popular serie 'The Office'.

La intérprete contó que hace aproximadamente 18 meses fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4. Según explicó, la enfermedad posteriormente se extendió hacia diferentes zonas de sus huesos, entre ellas la columna, la cadera derecha y las costillas.

Lucy Davis sufre cáncer terminal

Davis decidió hacer pública su situación el martes 11 de agosto, luego de haber atravesado buena parte del proceso lejos del ojo público. En su publicación, explicó que las posibilidades de tratamiento son limitadas debido al avanzado estado de la enfermedad.

“Ha hecho metástasis en mis huesos. Específicamente, en mi columna, cadera derecha y costillas. El cáncer es incurable y es demasiado tarde para la quimioterapia”, comenzó diciendo.

La actriz también recordó la primera señal que llamó su atención y aprovechó su experiencia para recomendar a otras mujeres que no pasen por alto cambios en su cuerpo.

“El bulto inicial que sentí no era realmente un ‘bulto’, sino más bien una especie de zona dura. Muy pequeña. Casi no me molesté en revisarla”, reconoció y además pidió: “No ignoren nada; háganse revisar todo”.

El avance del cáncer también ha generado dificultades físicas para Davis. De acuerdo con lo que contó, los dolores pueden impedirle permanecer mucho tiempo de pie o caminar durante periodos prolongados, por lo que en algunas ocasiones necesita utilizar una silla de ruedas.

Lucy Davis revela cómo afronta su enfermedad

A pesar de la complejidad de su diagnóstico, la actriz aseguró que intenta vivir esta etapa de la manera más positiva posible y concentrarse en disfrutar el tiempo que tiene.

“Ahora mismo, estoy intentando vivir lo que pueda quedar de mi vida de la forma más divertida posible”, se lee en su mensaje.

Para Davis, el sentido del humor se ha convertido en uno de sus principales recursos para afrontar la enfermedad. Incluso pidió a sus seres queridos que continuaran tratándola como siempre y que no cambiaran su comportamiento por considerarla una persona enferma.

“Lo más importante para mí ha sido el humor. Les pedí a mis amigos y familiares que se burlaran de mí tanto como fuera posible y, sobre todo, que no me trataran como una persona enferma”, sostuvo.

La actriz también manifestó sentirse tranquila respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro. “No tengo miedo de lo que venga. Estoy en paz con ello”, afirmó.

En su reflexión, Davis recordó a su mascota Gracie, ya fallecida, y señaló que considera que abandonar el cuerpo físico representa “volver a casa”.

Pese a las dificultades que enfrenta, la intérprete no quiere alejarse de los escenarios. Davis manifestó su intención de continuar trabajando siempre que sus condiciones se lo permitan y destacó el significado que tiene la actuación en su vida.

“Todavía me gustaría seguir trabajando. Soy perfectamente capaz de hacerlo, y actuar es una de las mayores alegrías de mi vida”, admitió.

Finalmente, la actriz envió un mensaje a otras personas que atraviesan situaciones similares y reconoció que cada paciente enfrenta el cáncer de una manera distinta.