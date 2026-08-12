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Cristiano Ronaldo envía mensaje conmovedor a Messi tras la pérdida de su padre: "Un fuerte abrazo para ti"

Cristiano Ronaldo, conocido por su famosa rivalidad deportiva con Lionel Messi, mostró su apoyo tras el mensaje del argentino sobre la muerte de su padre.

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    Cristiano Ronaldo envía mensaje conmovedor a Messi tras la pérdida de su padre: "Un fuerte abrazo para ti"
    Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron una época en el fútbol. Foto: Twitter
    Cristiano Ronaldo envía mensaje conmovedor a Messi tras la pérdida de su padre: "Un fuerte abrazo para ti"

    Lionel Messi recibió múltiples muestras de solidaridad tras el fallecimiento de su padre. El argentino compartió un emotivo mensaje en sus redes, expresando lo golpeado que se siente por la pérdida de su progenitor.

    En este contexto, Cristiano Ronaldo, quien tuvo una célebre rivalidad con Messi, decidió enviarle un conmovedor mensaje.

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    Palabras de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi

    "Un fuerte abrazo para ti y los tuyos en este momento tan duro, Leo. Mucha fuerza", expresó CR7, dirigiéndose al delantero del Inter Miami.

    Mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Foto: Instagram
    Mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Foto: Instagram

    Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi cautivaron a los aficionados del fútbol con sus enfrentamientos en el Real Madrid y Barcelona, además de competir por reconocidos premios. Hay una profunda admiración mutua entre ellos, por lo que el portugués no dudó en ofrecer su respaldo en estos momentos difíciles.

    Reacción de Messi tras la pérdida de su padre

    Días después, Lionel Messi expresó su dolor por el fallecimiento de su padre. Señaló lo crucial que fue su padre en su carrera y lamentó no haber podido ofrecerle una última alegría tras perder la final del Mundial 2026.

    "Pa, todavía no puedo aceptar que te hayas ido. No quiero caer en la realidad. Me es muy difícil pensar que ya no te veré más, que nuestras charlas terminaron. Sé que sufrías y quizá es lo mejor, pero tu partida fue prematura. Todavía nos quedaban tantas experiencias juntos", se escribió en el inicio del mensaje.

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    "No sé cómo seguir sin ti, es un gran vacío. Solo jugaba al fútbol, y ahora dudo en poder continuar mucho más tiempo (…)", añadió en la continuación del tributo.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Cristiano Ronaldo envía mensaje conmovedor a Messi tras la pérdida de su padre: "Un fuerte abrazo para ti"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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