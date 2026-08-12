¿Tu zona está en la lista? CISMID revela los 9 DISTRITOS más SEGUROS de Lima ante un fuerte TERREMOTO

El CISMID identificó nueve distritos de Lima que presentan mejores condiciones frente a un fuerte sismo . Conoce cuáles son y revisa si tu zona aparece en la lista.

¿Cuáles son los distritos más seguros de Lima ante un fuerte terremoto? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿Cuáles son los distritos más seguros de Lima ante un fuerte terremoto? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Un fuerte terremoto en Lima podría generar distintos niveles de impacto dependiendo de las características del terreno y de las condiciones de las edificaciones. Por ello, conocer qué zonas presentan mejores condiciones puede ser clave para evaluar los posibles riesgos.

Un reciente reporte del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) identifica los sectores de la capital que presentan características más favorables frente a un movimiento telúrico de gran magnitud. ¿Cuáles son los distritos que aparecen en esta lista y cuáles presentan una mayor vulnerabilidad?

¿Cuáles son los 9 distritos más seguros de Lima ante un terremoto?

De acuerdo con el reporte del CISMID, existen nueve distritos de Lima que destacan por encontrarse, en términos generales, sobre terrenos con mejores condiciones para enfrentar un evento sísmico.

La estabilidad del suelo es un elemento importante al momento de analizar el comportamiento de una zona durante un terremoto. Los terrenos firmes tienen una respuesta distinta a aquellos considerados blandos, que pueden intensificar el movimiento de las ondas sísmicas.

Los distritos señalados por el CISMID son:

Breña

Cercado de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

Estas jurisdicciones presentan, en términos generales, condiciones geológicas favorables, relacionadas principalmente con la presencia de suelos firmes. A ello se suma una menor presencia de construcciones levantadas mediante autoconstrucción sin asesoramiento especializado.

Sin embargo, pertenecer a esta relación no significa que una vivienda sea automáticamente segura. El estado de cada inmueble y la calidad de su construcción también pueden marcar una diferencia importante ante un terremoto.

¿Cuáles son los distritos de Lima con mayor vulnerabilidad sísmica?

En el otro extremo, el CISMID también ha identificado zonas donde determinados factores podrían incrementar los efectos de un terremoto. Entre ellos se encuentran la presencia de terrenos blandos, la concentración poblacional y una importante cantidad de edificaciones construidas sin supervisión técnica.

Los sectores señalados como más vulnerables son:

Ancón

Ate

Chorrillos

Comas

Independencia

Laderas de Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Santa Rosa

Ventanilla

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

Las características del suelo pueden hacer que las ondas sísmicas se amplifiquen, mientras que las construcciones que no cuentan con una adecuada planificación o supervisión profesional pueden presentar mayores riesgos estructurales.

Además, el CISMID advierte sobre la situación de las edificaciones antiguas. Según el reporte, más del 80% de las casonas antiguas del Centro de Lima presentan algún nivel de riesgo estructural, debido, entre otros factores, al deterioro, la falta de mantenimiento y el empleo de materiales o técnicas de construcción inadecuadas.

¿Qué factores tomó en cuenta el CISMID para determinar el nivel de seguridad?

El análisis no se limita únicamente a establecer qué distrito tiene un determinado tipo de suelo. Para evaluar el riesgo también resulta fundamental observar las características de las viviendas y edificaciones existentes.

Entre los aspectos que deben considerarse se encuentran la calidad de los materiales utilizados, la antigüedad de las construcciones y la forma en que fueron edificadas. Una vivienda ubicada sobre un terreno favorable puede seguir siendo vulnerable si presenta deficiencias estructurales.

Asimismo, las edificaciones de más de 20 pisos construidas bajo la normativa antisísmica vigente cuentan con una ventaja desde el punto de vista de la seguridad estructural, de acuerdo con la información citada.