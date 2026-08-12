¿Es cierto que la Tierra perderá la gravedad HOY 12 de agosto por 7 segundos? La Nasa responde QUÉ PASARÁ

¿La Tierra quedará sin gravedad durante 7 segundos? La NASA aclara el rumor que circula en redes sociales y explica qué ocurrirá durante el eclipse solar de este 12 de agosto.

¿La Tierra perdería su gravedad hoy 12 de agosto? La Nasa responde | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿La Tierra perdería su gravedad hoy 12 de agosto? La Nasa responde | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Un rumor que se ha difundido rápidamente en redes sociales asegura que este miércoles 12 de agosto ocurrirá un extraño fenómeno que dejaría a la Tierra sin gravedad durante siete segundos. La versión ha generado preocupación y curiosidad entre quienes se preguntan qué podría suceder durante el eclipse solar total previsto para este miércoles.

Incluso, algunas publicaciones relacionan este supuesto evento con un misterioso proyecto atribuido a la NASA. Sin embargo, ¿realmente existe la posibilidad de que nuestro planeta pierda su fuerza gravitatoria durante unos segundos? La explicación científica es muy diferente a lo que circula en internet.

¿La Tierra perderá la gravedad durante 7 segundos este 12 de agosto? Esto dijo la NASA

La respuesta es contundente: no existe evidencia científica de que la Tierra vaya a quedarse sin gravedad durante siete segundos debido al eclipse solar de este 12 de agosto.

Un portavoz de la NASA explicó a Yahoo News que la fuerza gravitatoria de nuestro planeta no desaparecerá durante el fenómeno astronómico y descartó que el eclipse pueda provocar una modificación extraordinaria de la gravedad terrestre.

El eclipse solar total que tendrá lugar este miércoles ocurre cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz solar en determinadas zonas. Esta alineación entre los tres cuerpos celestes es un fenómeno conocido y estudiado por la comunidad científica.

Por ello, el eclipse no hará que las personas comiencen a flotar ni provocará que los objetos pierdan su atracción hacia la superficie terrestre.

La gravedad de nuestro planeta está directamente relacionada con su masa. Para que esta fuerza desapareciera tendría que ocurrir una alteración completamente diferente y extraordinaria en la masa terrestre, algo que no tiene ninguna relación con la posición de la Luna frente al Sol.

De hecho, tanto el Sol como la Luna ejercen influencia gravitatoria sobre la Tierra. Estas interacciones son responsables, entre otros efectos, de las mareas, pero no provocan que la gravedad del planeta pueda apagarse durante un eclipse.

¿Por qué se dice que habrá 7 segundos sin gravedad?

El origen de la afirmación no cuenta con sustento científico. Las publicaciones que se han viralizado mezclan el eclipse solar total con una supuesta anomalía gravitacional que, según la versión difundida en redes, duraría exactamente siete segundos.

Sin embargo, la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra no genera ninguna condición capaz de eliminar temporalmente la gravedad. Las variaciones producidas por las interacciones gravitatorias de estos cuerpos son conocidas y pueden calcularse con anticipación.

Por esa razón, el hecho de que la Luna cubra al Sol durante el eclipse no significa que nuestro planeta vaya a perder su capacidad de atraer personas y objetos hacia su superficie.

¿Existe realmente el supuesto Project Anchor de la NASA?

Otro componente del rumor es el denominado Project Anchor, presentado en redes como un supuesto programa secreto de la NASA destinado a enfrentar una anomalía gravitatoria durante el eclipse.

No obstante, no existe respaldo oficial ni evidencia científica que confirme la existencia de una operación de ese tipo. Tampoco hay indicios de que la agencia espacial estadounidense esté preparando medidas para proteger a la población de una eventual desaparición temporal de la gravedad.

Lo que sí está previsto es que la NASA aproveche el eclipse para desarrollar investigaciones científicas. Entre sus actividades se encuentra el uso de un avión WB-57 a gran altura para estudiar la corona solar, además de instrumentos instalados en globos científicos que permitirán analizar los cambios en la atmósfera mientras el cielo permanece temporalmente oscurecido.