Jean Paul Gabuteau tiene ENCUENTRO con Silvia Cornejo tras verse A ESCONDIDAS con Analía Jiménez y rompe su silencio con INSÓLITA reacción: "Hemos estado en un..."

Silvia Cornejo reveló detalles sobre lo que Jean Paul Gabuteau le dijo tras su salida donde fue grabado besándose con Analía Jiménez, pese a su avanzado embarazo. ¿Qué argumento le dio?

Silvia Cornejo compartió detalles de la conversación con su ahora expareja Jean Paul Gabuteau antes de que se hiciera público el video con su ex Analía Jiménez, donde fue grabado siendo infiel a la madre de su hijo. Durante su intervención con Magaly Medina, la exconductora reveló la inesperada justificación de su pareja tras la salida que terminó en un beso con Jiménez y un ingreso de 20 minutos al baño juntos. ¿Qué le dijo a Silvia tras haberla engañado de nuevo pese a que ella está embarazada?

¿Qué explicación le dio Jean Paul Gabuteau a Silvia Cornejo tras ser visto con Analía Jiménez?

La relación de Silvia Cornejo con Jean Paul Gabuteau vuelve a ser el foco de atención tras una nueva infidelidad del empresario, a pesar de que ella está esperando su segundo hijo, situación que confirmó en el programa ‘Amor y Fuego’, declarando que no tolerará más por su bienestar y el de sus dos pequeños.

"Cuando me enteré hace unos minutos de esto, fue como recibir un balde de agua fría porque sí, estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau. Sin embargo, eso no significa que continuaré con él. Hoy termina mi relación con Jean Paul, es definitivo. Confié en él, pero es un hombre de cincuenta años que debe ser responsable de sus acciones y yo debo proteger la estabilidad emocional de mi hijo de nueve años y el que viene en camino", declaró.

Posteriormente, la noche del miércoles, la exconductora conversó con Magaly Medina y reafirmó su decisión al informar que su expareja ya ha dejado el departamento que compartían. Al ser cuestionada sobre lo que él expresó para intentar defenderse, prefirió no revelar detalles, pero dejó claro que no desea escucharlo más.

"Recibí una explicación hoy, la cual prefiero mantener privada, pero ya no voy a confiar más, no quiero escuchar nada más y no toleraré más. Me resulta muy difícil, especialmente en mi estado, ninguna persona con sentimientos haría esto", comenzó revelando.

Sin embargo, ella sí reveló lo que él comentó para no generar dudas sobre su salida el último fin de semana. No le mencionó para nada su encuentro con la ex y lo más complicado vino después en una reunión con amigos, actuando como si nada hubiera sucedido y sin anticipar los acontecimientos.

"Él me comentó que el viernes saldría con un grupo de amigos, mencionó a sus conocidos con los que iba a salir. El sábado estuvimos en un almuerzo con amigos, disfrutando como si nada hubiese pasado. Por eso al ver las imágenes digo 'hay que tener frialdad para poder fingir así, ¿no? Que todo está bien (...) No me comentó (sobre la llegada de Analía), siendo que tuvo la oportunidad de hablar conmigo el sábado o domingo, de decirme ‘salí y me encontré con ella’, pero no mencionó nada", reveló.

Silvia Cornejo aclara cuál sería el vínculo entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez

Silvia Cornejo decidió pronunciarse sobre la relación que, durante años, se le ha atribuido a Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez. En conversación con Rodrigo González para el programa ‘Amor y Fuego’, la exconductora cuestionó públicamente que la empresaria sea presentada como una expareja del empresario.

Según explicó Cornejo, cuando ella conoció a Gabuteau, él ya se encontraba separado de la madre de sus hijas. Por ello, sostuvo que Analía Jiménez nunca habría mantenido un romance formal con el empresario, pese a que en medios de comunicación se le ha identificado de esa manera.

"Yo conocí a Jean Paul Gabuteau separado de la mamá de sus hijas. Esta señora, si se le puede llamar señora, nunca ha sido su pareja y creo que tú en el fondo sabes más de la historia de ella", le respondió a Rodrigo González.

Luego de hacer pública su separación de Jean Paul Gabuteau, Silvia Cornejo volvió a marcar distancia respecto a la versión que vincula sentimentalmente a su expareja con Analía Jiménez.

La exconductora señaló que, de acuerdo con lo que conoce de la historia, la única relación anterior de Gabuteau que reconoce es la que tuvo con la madre de sus hijos. Además, evitó profundizar en otros aspectos debido al vínculo familiar que existe entre los menores.