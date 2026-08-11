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María Pía Copello recibe inesperada noticia sobre su hija y reacciona en plena transmisión: “Ya, voy a…”

Durante su programa en YouTube, María Pía Copello enfrentó un momento difícil al recibir una llamada del colegio de su hija, Catalina Dyer Copello.

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    María Pía Copello recibe inesperada noticia sobre su hija y reacciona en plena transmisión: “Ya, voy a…”

    La famosa influencer María Pía Copello experimentó un momento difícil mientras transmitía en su programa 'Sin + que decir'. Durante la emisión, recibió una llamada del colegio de su hija, Catalina Dyer Copello, que la hizo mostrar evidente preocupación al enterarse de un accidente sufrido por su hija y decidir rápidamente qué hacer.

    María Pía Copello expresa preocupación tras el accidente de su hija

    En un reciente episodio del podcast Q + Network, María Pía Copello recibió una llamada del colegio de su hija. Para compartir con su audiencia, puso la llamada en altavoz. "Estoy en vivo en mi podcast y me gustaría saber qué pasó con Catita", mencionó al inicio.

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    A los pocos segundos, vivió un momento tenso al enterarse de que la niña había sufrido una caída seria. "Se cayó de las escaleras y se torció el tobillo izquierdo. Está un poco hinchado, ya le pusimos hielo y vendaje, pero le duele al caminar", explicó la persona al otro lado de la línea.

    A lo que María Pía Copello respondió: "Voy a enviar a alguien para recogerla de inmediato", aunque luego habló con su hija, quien le pidió que no la sacaran del colegio: "Mamá, me caí de las escaleras… me duele pero no tanto, ya me pusieron vendaje", comentó la joven. Más tarde, le hicieron varias pruebas para asegurarse de que no tenía lesiones serias.

    Hija de María Pía Copello se sometió a exámenes después del accidente.
    Hija de María Pía Copello se sometió a exámenes después del accidente.
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    María Pía Copello comparte su experiencia con la premenopausia y tratamiento

    Recientemente, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre un proceso personal. En un video de Instagram, la presentadora explicó los cambios que ha estado experimentando, lo que la llevó a investigar si está entrando en la etapa de premenopausia, consultando con especialistas para comprender mejor estos cambios.

    María Pía reveló que recibe tratamiento hormonal para aliviar los síntomas que enfrenta. Con esta confidencia, busca normalizar el diálogo sobre un proceso natural que puede transformarse física y emocionalmente, esperando así compartir sus vivencias con aquellos que la siguen.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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