María Pía Copello recibe inesperada noticia sobre su hija y reacciona en plena transmisión: “Ya, voy a…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La famosa influencer María Pía Copello experimentó un momento difícil mientras transmitía en su programa 'Sin + que decir'. Durante la emisión, recibió una llamada del colegio de su hija, Catalina Dyer Copello, que la hizo mostrar evidente preocupación al enterarse de un accidente sufrido por su hija y decidir rápidamente qué hacer.
María Pía Copello expresa preocupación tras el accidente de su hija
En un reciente episodio del podcast Q + Network, María Pía Copello recibió una llamada del colegio de su hija. Para compartir con su audiencia, puso la llamada en altavoz. "Estoy en vivo en mi podcast y me gustaría saber qué pasó con Catita", mencionó al inicio.
LEE MÁS: ¡OFUSCADAS Y EN SILENCIO! Mujeres de ‘La Bella Luz’ llegan a Depincri por el caso Naldy Saldaña y llaman la atención con su actitud
A los pocos segundos, vivió un momento tenso al enterarse de que la niña había sufrido una caída seria. "Se cayó de las escaleras y se torció el tobillo izquierdo. Está un poco hinchado, ya le pusimos hielo y vendaje, pero le duele al caminar", explicó la persona al otro lado de la línea.
A lo que María Pía Copello respondió: "Voy a enviar a alguien para recogerla de inmediato", aunque luego habló con su hija, quien le pidió que no la sacaran del colegio: "Mamá, me caí de las escaleras… me duele pero no tanto, ya me pusieron vendaje", comentó la joven. Más tarde, le hicieron varias pruebas para asegurarse de que no tenía lesiones serias.
PUEDES VER: ¡MOMENTOS DE TERROR! Natalia Segura cuenta cómo enfrentó el fuerte terremoto en Colombia mientras solo pensaba en su hijo: "Solo pensaba en mi hijo"
María Pía Copello comparte su experiencia con la premenopausia y tratamiento
Recientemente, María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre un proceso personal. En un video de Instagram, la presentadora explicó los cambios que ha estado experimentando, lo que la llevó a investigar si está entrando en la etapa de premenopausia, consultando con especialistas para comprender mejor estos cambios.
María Pía reveló que recibe tratamiento hormonal para aliviar los síntomas que enfrenta. Con esta confidencia, busca normalizar el diálogo sobre un proceso natural que puede transformarse física y emocionalmente, esperando así compartir sus vivencias con aquellos que la siguen.