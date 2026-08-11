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¡OFUSCADAS Y EN SILENCIO! Mujeres de ‘La Bella Luz’ llegan a Depincri por el caso Naldy Saldaña y llaman la atención con su actitud

El programa 'América Hoy' registró cómo Anely Dávila, Ariana González y Fernanda Urbina llegaron a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar sus declaraciones sobre el caso Naldy Saldaña. ¿Por qué su reacción fue inesperada?

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    ¡OFUSCADAS Y EN SILENCIO! Mujeres de ‘La Bella Luz’ llegan a Depincri por el caso Naldy Saldaña y llaman la atención con su actitud

    En el programa 'América Hoy' se mostraron imágenes desde la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde la reportera informó sobre la llegada de las integrantes de La Bella Luz implicadas en el caso de Naldy Saldaña y los tocamientos indebidos por parte del director César Chávez. ¿Con quién llegaron y cómo reaccionaron?

    Mujeres de La Bella Luz en Depincri ante el caso Naldy Saldaña sorprenden con su reacción

    Magaly Medina previamente reveló las supuestas burlas de las cantantes de La Bella Luz hacia Naldy Saldaña y su denuncia de acoso contra el director César Chávez. Las involucradas se presentaron en la Depincri la mañana del 11 de agosto.

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    A pesar de haber negado en una conferencia de prensa conocer sobre el presunto acoso hacia su compañera, la reportera indicó que la Fiscalía las ha incluido en una investigación para esclarecer lo que presenciaron durante su tiempo juntas.

    Las cantantes Fernanda Urbina, Anely Dávila y Ariana González fueron las primeras en llegar al lugar para declarar. No estaban solas; sus madres las acompañaron y también asistieron a la conferencia.

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    Al llegar, reaccionaron de manera inesperada al encontrarse con la prensa. Una de las madres reafirmó la inocencia de su hija, aunque Naldy Saldaña podría presentar pruebas que demostrarían lo contrario.

    "Estas primeras declaraciones forman parte del informe que realiza la Fiscalía. Las chicas declaran por primera vez sobre lo que presenciaron (…) Fueron citadas en distintos horarios, acompañadas de sus madres, quienes estaban sorprendidas por nuestra presencia aquí. La madre de Ariana afirmó que ella no sabía nada", señaló.

    La reportera sugiere que esta sería una oportunidad para mostrar el apoyo hacia Saldaña. Sin embargo, sorprendió la presencia del abogado de Sánchez, mientras el acusado no se presentó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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