¡OFUSCADAS Y EN SILENCIO! Mujeres de ‘La Bella Luz’ llegan a Depincri por el caso Naldy Saldaña y llaman la atención con su actitud

El programa 'América Hoy' registró cómo Anely Dávila, Ariana González y Fernanda Urbina llegaron a la Depincri de San Juan de Lurigancho para brindar sus declaraciones sobre el caso Naldy Saldaña . ¿Por qué su reacción fue inesperada?

Mujeres de ‘La Bella Luz’ llegan a Depincri por el caso Naldy Saldaña y llaman la atención con su actitud | Composición Wapa

Mujeres de ‘La Bella Luz’ llegan a Depincri por el caso Naldy Saldaña y llaman la atención con su actitud | Composición Wapa

En el programa 'América Hoy' se mostraron imágenes desde la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde la reportera informó sobre la llegada de las integrantes de La Bella Luz implicadas en el caso de Naldy Saldaña y los tocamientos indebidos por parte del director César Chávez. ¿Con quién llegaron y cómo reaccionaron?

Mujeres de La Bella Luz en Depincri ante el caso Naldy Saldaña sorprenden con su reacción

Magaly Medina previamente reveló las supuestas burlas de las cantantes de La Bella Luz hacia Naldy Saldaña y su denuncia de acoso contra el director César Chávez. Las involucradas se presentaron en la Depincri la mañana del 11 de agosto.

A pesar de haber negado en una conferencia de prensa conocer sobre el presunto acoso hacia su compañera, la reportera indicó que la Fiscalía las ha incluido en una investigación para esclarecer lo que presenciaron durante su tiempo juntas.

Las cantantes Fernanda Urbina, Anely Dávila y Ariana González fueron las primeras en llegar al lugar para declarar. No estaban solas; sus madres las acompañaron y también asistieron a la conferencia.

Al llegar, reaccionaron de manera inesperada al encontrarse con la prensa. Una de las madres reafirmó la inocencia de su hija, aunque Naldy Saldaña podría presentar pruebas que demostrarían lo contrario.

"Estas primeras declaraciones forman parte del informe que realiza la Fiscalía. Las chicas declaran por primera vez sobre lo que presenciaron (…) Fueron citadas en distintos horarios, acompañadas de sus madres, quienes estaban sorprendidas por nuestra presencia aquí. La madre de Ariana afirmó que ella no sabía nada", señaló.