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¡SALIÓ MAL! Jefferson Farfán regala DEPARTAMENTO a amigo de su hijo menor y desata críticas: "A su hija le negó una casa"

El exfutbolista Jefferson Farfán causó revuelo al anunciar que regaló un departamento al amigo de su hijo menor, un joven con futuro en el fútbol, y compartió el emocionante momento. Sin embargo, usuarios en redes sociales criticaron su decisión.

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    Jefferson Farfán es criticado tras regalar depa a amigo de su hijo | Composición: Wapa Captura de pantalla - TikTok
    ¡SALIÓ MAL! Jefferson Farfán regala DEPARTAMENTO a amigo de su hijo menor y desata críticas: "A su hija le negó una casa"

    Jefferson Farfán reapareció en redes sociales y causó asombro al ser captado en un video entregando como obsequio un lujoso departamento a un amigo de su hijo, quien es considerado un talento del fútbol. Lejos de recibir elogios, fue blanco de duras críticas en las redes sociales al recordarle su comportamiento con su hija, fruto de su relación con Darinka Ramírez. ¿Qué le dijeron a la 'Foquita'?

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    Jefferson Farfán sorprende al regalar un departamento a amigo de su hijo

    Jefferson Farfán dejó a todos con la boca abierta el pasado fin de semana al aparecer en video con un emotivo mensaje para el amigo de su hijo, alguien que conoce desde niño y que ahora aspira a destacar en el fútbol.

    El joven sueña con ser un gran futbolista como la 'Foquita' cuando era niño, y no dudó en apoyarlo regalándole un departamento.

    "Estoy contento de vivir momentos tan bonitos junto a él, lo conozco desde que tenía 7 años, he compartido lindos momentos con él y mi hijo Jeremy, y me llena de felicidad. Espero que logre todos sus sueños y que pueda llegar a ser un gran profesional. Más allá del fútbol, quiero que se convierta en una gran persona, que es nuestro objetivo. Continuaré apoyando a muchos jóvenes con talento en el fútbol", se le escucha decir en el video compartido desde la cuenta de la tiktoker ‘La Vitteri’.

    Acto seguido, el hijo de Doña Charo sorprendió al joven y su padre al llevarlos a conocer el lugar, sin saber que era un regalo del deportista para facilitar sus entrenamientos. Ambos se mostraron conmovidos y agradecidos, brindándole un fuerte abrazo entre lágrimas.

    "Este obsequio es de mi parte y de mi familia, con mucho cariño. Tenían que moverse de Pachacamac a La Victoria, y creo que este lugar será especial para que puedan asistir a los entrenamientos con toda la familia. Por favor, revisen el espacio. Todo es nuevo, lo hemos adquirido mi madre y yo con aprecio hacia ustedes", señaló.

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    Usuarios critican a Farfán por gesto

    A pesar del momento conmovedor, el gesto motivó discusiones en redes sobre las opulencias que Farfán ofrece a personas externas a su familia, particularmente a su hija con Darinka Ramírez.

    Algunos de los comentarios fueron: "Y a su hija le negó un depa jeje", "Jaja y la hija vive en uno alquilado", "Ya ¿y a su hija para cuándo? Recuerdo claramente cómo le negó una casa a su hija y vivían sin muebles ni nada", "Y a su hija le cuesta darle un buen departamento. Ironía de la vida", fueron algunos de los comentarios.

    Como se recuerda, Darinka reveló que su expareja se había comprometido a proporcionarle un departamento a su hija, pero hasta ahora no ha procedido, incluso, Ramírez afirmó que su pareja actual, Sebastián González, se hace cargo de la mayoría de las necesidades de su hija, al considerarla como propia, y calificó de ‘mezquino’ a la 'Foquita'.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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