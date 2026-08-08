¡Aprende, Farfán! Novio de Darinka Ramírez la sorprende y le pide MATRIMONIO con lujoso anillo en medio de la nieve: "Sí, para siempre"

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán , sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su actual pareja. Así fue la romántica propuesta.

Una inesperada noticia sorprendió a los seguidores de Darinka Ramírez, quien decidió compartir un importante paso en su vida sentimental. La empresaria madre de la última hija de Jefferson Farfán protagonizó un romántico momento junto a su pareja y no dudó en mostrar públicamente la emoción que le generó la propuesta de matrimonio.

Darinka Ramírez es sorprendida con una romántica propuesta de matrimonio

A través de sus redes sociales, la joven difundió un video en el que dejó ver parte de este especial momento, acompañado de un mensaje en el que confirmó que está lista para continuar construyendo un proyecto de vida junto a su pareja.

El compromiso ocurrió durante un viaje fuera del país, luego de que Darinka Ramírez coordinara con Jefferson Farfán para que su hija pudiera acompañarlos durante esta experiencia familiar. La empresaria aprovechó su estadía en los paisajes nevados de Chile para compartir diversos momentos de su viaje.

Sin embargo, uno de los episodios más significativos se produjo mientras se encontraban en las pistas de nieve. En las imágenes publicadas por Darinka se observa cómo su pareja, Sebastián González, se arrodilla frente a ella y saca una caja de color negro para hacerle la esperada pregunta.

La empresaria no ocultó su emoción y aceptó la propuesta, dejando claro que desea continuar fortaleciendo su vínculo sentimental. "Dije que sí a seguir construyendo nuestra historia, a elegirnos cada día y a caminar juntos hacia todo lo que viene. Sí, quiero. Sí, para siempre", escribió al compartir el anuncio con sus seguidores.

Después de revelar la noticia, Darinka publicó más fotografías junto a su ahora prometido y su hija mayor. En una de las postales, la menor aparece muy contenta junto a su madre, mientras ambas lucen felices por este nuevo capítulo familiar.

La protagonista también mostró el anillo de compromiso que recibió durante la romántica propuesta. La joya destaca por una llamativa piedra central, convirtiéndose en uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores.

Fans de Darinka Ramírez celebran su compromiso y destacan su nueva etapa sentimental

La noticia del compromiso de Darinka Ramírez generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla por este nuevo capítulo en su vida amorosa. Algunos usuarios incluso hicieron referencia a las experiencias sentimentales que tuvo anteriormente con Jefferson Farfán y resaltaron que ahora estaría viviendo una etapa diferente.