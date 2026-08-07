Horóscopo de HOY sábado 08 de agosto de 2026 con Jhan Sandoval: Amor, dinero y salud ¿qué dice el tarot para tu signo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Este sábado, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este sábado 08 de agosto del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
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Horóscopo Aries este sábado (marzo 21-abril 20)
Tienes que ser más tolerante con esa persona que piensa distinto a ti. Sus procesos y las cosas que afronta no le permiten mirar la vida desde tu ángulo. Sé más comprensivo y evita alejarte.
Horóscopo Tauro este sábado (abril 21-mayo 21)
No te lamentes por esa pérdida que has tenido. Has cerrado un capítulo y en menos tiempo del imaginado se abrirán nuevas puertas para tu crecimiento. Asiste a esa reunión, lo necesitas.
Horóscopo Géminis este sábado (mayo 22-junio 21)
Te angustia ver las cosas un tanto detenidas, pero todo cambiará gracias al apoyo que recibirás de parte de una amistad. Hoy todo empieza a avanzar. En el amor, llega una nueva oportunidad.
Horóscopo Cáncer este sábado (junio 22-julio 22)
Sientes que todo está bien manejado, pero un compañero que se ha percatado de algunos errores hablará contigo para perfilar detalles de tu gestión y así lograr una mayor excelencia.
Horóscopo Leo este sábado (julio 23-agosto 23)
No tengas ánimo competitivo y céntrate solo en tus proyectos. Mirar a otros que hacen la misma función que tú te haría no valorar todo lo que has alcanzado. Confía en tus talentos y esfuérzate.
Horóscopo Virgo este sábado (agosto 24-septiembre 23)
No pierdas la paciencia con alguien que puede ser muy radical en sus decisiones. Cortar con lazos no será positivo en este momento. En el amor, evita imponerte y se aclararán las diferencias.
Horóscopo Libra este sábado (septiembre 24-octubre 23)
Una persona que había muerto para ti regresa en búsqueda de una nueva oportunidad. Te será difícil ignorar su presencia y lo disculparás. Tiempo de paz y reconciliación.
Horóscopo Escorpio este sábado (octubre 24-noviembre 22)
Te hacen una oferta laboral. Exige mucho de ti y las compensaciones económicas, posiblemente, no sean las deseadas. La descartarás. En el amor, controla los celos y la desconfianza.
Horóscopo Sagitario este sábado (noviembre 23-diciembre 21)
Conversarás con alguien que te ayudará a entender lo que no estás viendo. Es posible que estés siendo duro con un familiar que es muy sensible. Reflexionar te hará actuar con más paciencia.
Horóscopo Capricornio este sábado (diciembre 22-enero 20)
Si tienes en mente cortar con algo o con alguien, piensa bien en las consecuencias y no te dejes llevar solo por el impulso del momento. Tendrás que atender temas legales o documentarios.
Horóscopo Acuario este sábado (enero 21-febrero 19)
El esfuerzo que estás teniendo no está siendo compensado. Hablarás con las personas con las que cerraste el acuerdo y plantearás nuevas condiciones económicas para continuar. Te aceptarán.
Horóscopo Piscis este sábado (febrero 20-marzo 20)
Una persona que se siente herida por algún comentario tuyo dirá cosas para instigarte y provocar un conflicto. No caigas en ninguna provocación y busca un momento adecuado para conciliar.
Jhan Sandoval: horóscopo de este sábado
Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este sábado de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre