Plaza Vea comunica el CIERRE de sus tiendas en todo el Perú y pide a clientes tomar sus precauciones: ¿Qué pasó?

La conocida cadena de supermercados Plaza Vea cerrará todas sus tiendas en Perú este 12 de agosto de 2026, generando sorpresa entre sus clientes frecuentes.

¡Atención, clientes! La conocida cadena de supermercados Plaza Vea ha anunciado a través de sus redes sociales que realizará un cierre de todas sus tiendas a nivel nacional el próximo 12 de agosto de 2026. Esta decisión ha causado sorpresa entre quienes realizan sus compras semanales en estas tiendas, ya que se verán obligados a planificar sus adquisiciones con anticipación. En este artículo, te explicamos el motivo de este cierre inesperado y todos los detalles asociados al evento.

¿Por qué Plaza Vea cerrará sus tiendas este 12 de agosto?

Según la declaración publicada en las redes sociales de Plaza Vea, la empresa realizará un evento interno con sus empleados. Por ello, el próximo miércoles 12 de agosto, todas las tiendas del país estarán abiertas hasta las 7.00 p. m.

Comunicado de Plaza Vea.

"El miércoles 12 de agosto, nuestras tiendas atenderán hasta las 7.00 p. m. debido a una jornada especial con nuestro equipo de trabajo", informa el comunicado de Plaza Vea.

Es importante destacar que esta es una medida temporal. Las tiendas, que habitualmente cierran a las 10.00 p. m., reabrirán el 13 de agosto con su horario normal.