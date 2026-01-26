¿Quieres saber si alguien está casado? Revísalo fácil en Reniec

En Perú, el matrimonio civil queda inscrito oficialmente en Reniec , entidad que registra el estado civil de los ciudadanos tras formalizar su unión legal.

Hoy en día, muchas parejas en el mundo formalizan su relación a través del matrimonio civil. En el Perú, la inscripción de este acto ante el RENIEC es clave, ya que permite dejar constancia legal del vínculo. Además, la entidad habilita canales para que los esposos o cualquier ciudadano puedan verificar el acta e incluso solicitar una copia certificada cuando sea necesario.

Revisa en Reniec si una persona figura con matrimonio civil

Cada año, más peruanos usan plataformas digitales del Estado para realizar consultas como la verificación del acta de matrimonio celebrado en el país. Si deseas confirmar que el documento figura en RENIEC, sigue estos pasos oficiales.

Ingresa a la página web del Reniec.

Entra a "Servicios en línea", que puede verse en lo más alto de la pantalla.

Elige la opción "Copias certificadas de actas/partidas".

Oprime en "Verificar acta/partida".

Escribe los datos como el año del matrimonio, mes, nombres y apellidos de la persona de la cual deseas consultar si está casada.

Te saldrá inmediatamente si el acta está registrada o no en Reniec.

Solicitud de una copia del acta de matrimonio

Una vez inscrito el matrimonio civil, cualquier adulto puede pedir una copia certificada si dispone de los datos básicos del registro. El trámite puede efectuarse en la municipalidad donde se realizó la inscripción o a través de los módulos habilitados por el Reniec. Para gestionarlo, se debe presentar el DNI y proporcionar los nombres completos de los esposos, así como el año en que se celebró la unión. Generalmente, la copia certificada tiene un costo de S/10, pago que se realiza antes de recoger el documento.

¿Cuánto tiempo de vigencia tiene un acta de matrimonio?

En el Perú, las actas de matrimonio no cuentan con un vencimiento legal establecido. No obstante, diversas instituciones públicas y privadas suelen exigir que la copia tenga una antigüedad máxima de tres meses para aceptarla en gestiones administrativas o legales. Esta exigencia responde a políticas internas de actualización de datos y no a que el documento deje de ser válido con el paso del tiempo.

