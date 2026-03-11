“Iron Lung”, el videojuego indie de terror, llega al cine con Markiplier como director y protagonista

Markiplier, famoso creador de contenido, hace su debut en el cine con “Iron Lung” , película basada en el popular videojuego, que se estrena el 12 de marzo.

Markiplier lleva el videojuego de terror “Iron Lung” al cine con una adaptación que sorprende a gamers | Foto: difusión

El popular creador de contenido Markiplier, uno de los youtubers más influyentes del mundo del gaming, da un salto inesperado hacia el cine con 'Iron Lung', la adaptación cinematográfica del videojuego independiente que aterriza en los cines este 12 de marzo.

Lo que comenzó como un título indie de terror que conquistó a los jugadores en internet ahora se transforma en una película de ciencia ficción y horror psicológico, dirigida, escrita y protagonizada por Mark Fischbach, el verdadero nombre del creador de contenido.

¿De qué trata la película 'Iron Lung'?

En la adaptación cinematográfica, Markiplier interpreta a Simon, un prisionero que acepta una peligrosa misión: explorar las profundidades de un misterioso océano rojo dentro del submarino SM-8.

La misión parece sencilla, pero pronto se revela que algo siniestro se esconde en las profundidades.

La película también amplía el universo narrativo del juego, explorando un evento conocido como “El Rapto Silencioso”, una catástrofe cósmica que provocó la desaparición de todas las estrellas del universo.

El elenco que conecta videojuegos y cine

La película reúne a varios actores reconocidos dentro del mundo del entretenimiento digital y el doblaje de videojuegos. El reparto incluye a:

Mark Fischbach (Markiplier)

Caroline Rose Kaplan

Troy Baker, conocido por dar voz a Joel en The Last of Us

Elsie Lovelock.