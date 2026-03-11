“Iron Lung”, el videojuego indie de terror, llega al cine con Markiplier como director y protagonista

Wapa.pe
Markiplier, famoso creador de contenido, hace su debut en el cine con “Iron Lung”, película basada en el popular videojuego, que se estrena el 12 de marzo.

    El popular creador de contenido Markiplier, uno de los youtubers más influyentes del mundo del gaming, da un salto inesperado hacia el cine con 'Iron Lung', la adaptación cinematográfica del videojuego independiente que aterriza en los cines este 12 de marzo.

    HBO Max lanza teaser de "Linternas", la serie de DC Studios protagonizada por Kyle Chandler

    Lo que comenzó como un título indie de terror que conquistó a los jugadores en internet ahora se transforma en una película de ciencia ficción y horror psicológico, dirigida, escrita y protagonizada por Mark Fischbach, el verdadero nombre del creador de contenido.

    ¿De qué trata la película 'Iron Lung'?

    En la adaptación cinematográfica, Markiplier interpreta a Simon, un prisionero que acepta una peligrosa misión: explorar las profundidades de un misterioso océano rojo dentro del submarino SM-8.

    La misión parece sencilla, pero pronto se revela que algo siniestro se esconde en las profundidades.

    La película también amplía el universo narrativo del juego, explorando un evento conocido como “El Rapto Silencioso”, una catástrofe cósmica que provocó la desaparición de todas las estrellas del universo.

    El elenco que conecta videojuegos y cine

    La película reúne a varios actores reconocidos dentro del mundo del entretenimiento digital y el doblaje de videojuegos. El reparto incluye a:

    • Mark Fischbach (Markiplier)
    • Caroline Rose Kaplan
    • Troy Baker, conocido por dar voz a Joel en The Last of Us
    • Elsie Lovelock.

    Para los fans de Markiplier, la película es la culminación de años de contenido. Para los jugadores de Iron Lung, es una expansión de la historia que despertó teorías y debates.

