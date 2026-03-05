Wapa.pe
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

HBO Max lanza teaser de “Linternas”, la serie de DC Studios protagonizada por Kyle Chandler

La nueva serie "Linternas", basada en el universo de Green Lantern, se estrenará en agosto en HBO Max. Este proyecto de DC promete atraer la atención de los fanáticos.

    “Linternas”, la serie de DC Studios, es protagonizada por Kyle Chandler | Foto: HBO
    El universo de superhéroes continúa expandiéndose en la televisión. 'Linternas', la nueva serie inspirada en el mundo de Green Lantern, ya tiene fecha aproximada de estreno y promete convertirse en una de las producciones más comentadas del año dentro del catálogo de HBO Max.

    Una investigación oscura que conecta a la Tierra con el espacio

    La historia seguirá a dos miembros del legendario cuerpo de los Linternas Verdes, una organización intergaláctica encargada de mantener el orden en distintos rincones del universo.

    Por un lado aparece John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, un recluta que comienza su entrenamiento dentro del cuerpo. A su lado estará el experimentado Hal Jordan, encarnado por Kyle Chandler, una leyenda dentro de la organización.

    Ambos deberán investigar un misterioso asesinato ocurrido en territorio estadounidense. Lo que parece un crimen aislado terminará revelando un conflicto mucho mayor que podría afectar tanto a la Tierra como al equilibrio del universo.

    La serie combina drama policial, ciencia ficción y misterio, una mezcla que busca ofrecer una narrativa diferente dentro del universo de superhéroes.

    Un elenco destacado dentro del nuevo universo DC

    Además de Chandler y Pierre, el reparto incluye a Kelly Macdonald, quien tendrá un papel clave en la historia que conecta la investigación terrestre con la amenaza cósmica que enfrentarán los protagonistas.

    La serie llegará en agosto a HBO y HBO Max, donde se espera que forme parte de la nueva etapa del universo DC.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

