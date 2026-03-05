La tensión entre Melcochita y Monserrat Seminario resurge tras la revelación de la piurana cuestionando aspectos económicos y personales del humorista.

La tensión entre el humorista Melcochita y Monserrat Seminario volvió a ocupar titulares luego de que la piurana se presentara en el programa 'Magaly TV: La Firme'. Durante la entrevista con Magaly Medina, la joven habló abiertamente sobre su convivencia con el artista y cuestionó cómo manejaba el dinero mientras estuvieron juntos. Sin embargo, también sorprendió al exponer su intimidad con el comediante.

Monserrat Seminario expone detalles de su relación con Melcochita en televisión

En la conversación televisiva, Seminario afirmó que el cómico tendría desde hace años una fuerte afición por los juegos de azar. “Él es ludópata. ¿Tragamonedas? Uffff, hace muchos años”, comentó ante cámaras.

De acuerdo con su versión, ese comportamiento habría sido recurrente durante su relación. “Ludópatas de esos que se va al casino y pierden hasta el calzoncillo”, expresó al describir lo que, según ella, era una costumbre frecuente del humorista.

La piurana también relató que en varias oportunidades terminaba entregándole dinero para que acudiera a apostar. “Yo le daba y parecía Papá Noel”, recordó, al señalar que pese a encargarse de la economía del hogar, finalmente accedía a darle efectivo.

Sin embargo, uno de los momentos que más impactó a los televidentes ocurrió cuando la entrevistada se refirió a aspectos privados de su relación con el artista. “Él es cochino. Hasta para tener, ya sabes qué (intimidad), tenía que lavarle”, afirmó sin rodeos, provocando sorpresa en el set del programa.

Monserrat revela presuntas pérdidas económicas y deudas durante su relación con Melcochita

Durante la entrevista televisiva, Monserrat Seminario aseguró que, en varias oportunidades, el dinero se habría perdido en apuestas realizadas por Melcochita. Según relató, estas situaciones habrían generado un impacto en la economía del hogar que compartieron durante años.

En ese contexto, la piurana mencionó montos que, de acuerdo con su versión, el artista llegó a perder en el casino. “Él ha perdido de tres mil a cinco mil soles”, afirmó mientras recordaba algunos episodios que, según indicó, complicaron las finanzas familiares.

Seminario también contó que, a lo largo de su convivencia, ambos tuvieron que asumir distintos compromisos económicos. “Desde el día que comencé con él hasta el año pasado en diciembre son 16 años que he pagado varios préstamos”, relató al referirse al tiempo que estuvo a su lado.