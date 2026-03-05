Gino, hermano de Lizeth Marzano , manifestó sentirse emocionado y resaltó que esta decisión representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para su hermana.

Un giro importante se dio en el caso de Lizeth Marzano: el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar. La familia de la deportista recibió la noticia con una mezcla de alivio y emoción. Gino Marzano, su hermano mayor, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente, notándose conmovido por este fallo que representa un paso relevante en un caso que sigue generando atención en todo el país.

Gino Marzano se quiebra tras prisión preventiva de Adrián Villar

La familia Marzano vivió un momento de intensa emoción tras conocer que el Poder Judicial del Perú ordenó nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Entre los primeros en reaccionar se encontró Gino Marzano, hermano mayor de la víctima, quien no pudo contener su emoción durante una llamada telefónica.

Visiblemente conmovido, Gino explicó lo que representa esta decisión para su familia, que desde el primer día ha pedido justicia por lo sucedido.

“Es una suma de sentimientos. Hemos logrado todos juntos en nombre de mi hermana”, afirmó con la voz entrecortada, reflejando la mezcla de alivio, tensión y dolor que todavía sienten.

Además, destacó que la medida judicial es un avance significativo en el proceso y envía un mensaje a futuros casos similares.

“Marcamos un gran precedente aquí, estoy muy emocionado. Con mucha tensión. Creo que parcialmente vamos a darle la pena que se merece a este sujeto”, agregó. Sus palabras muestran el sentir de una familia que continúa enfrentando una pérdida irreparable, mientras aguarda que las investigaciones sigan su curso y se determinen todas las responsabilidades en este caso que conmocionó al país.

Adrián Villar enfrentará 9 meses de prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano

El Poder Judicial del Perú determinó que Adrián Villar Chirinos, de 21 años, cumpla nueve meses de prisión preventiva tras ser investigado por el accidente que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, miembro de la selección peruana de apnea, y por huir del lugar.

El joven está siendo indagado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del hecho. La audiencia se realizó en el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidida por el juez Adolfo Fernando Farfán, quien tras revisar los elementos del caso decidió tomar un receso antes de continuar.

Durante la lectura de la resolución, participó César Pérez Escobar, abogado del acusado. Por su parte, César Nakazaki, quien asumió recientemente la defensa de Villar, anunció que presentará un recurso de apelación tras conocer la decisión judicial.