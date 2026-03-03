Wapa.pe
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Sale a la luz peritaje policial y revela la VERDADERA causa del atropello de Adrián Villar a Lizeth Marzano

Peritaje policial concluye que Adrián Villar no iba a alta velocidad, pero sí manejaba con desatención al atropellar a Lizeth Marzano en San Isidro.

    Sale a la luz peritaje policial y revela la VERDADERA causa del atropello de Adrián Villar a Lizeth Marzano
    Peritaje policial salió a la luz. | Composición Wapa
    Sale a la luz peritaje policial y revela la VERDADERA causa del atropello de Adrián Villar a Lizeth Marzano

    A pocas horas de que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar —suspendida previamente a pedido de su defensa— nuevos elementos técnicos se incorporan al caso que investiga la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

    Días atrás, la defensa del joven de 21 años sostuvo que el atropello ocurrido en San Isidro se habría producido porque Villar se quedó dormido al volante debido a problemas de salud que lo afectaban desde días previos. Sin embargo, el reciente peritaje policial realizado en la escena ofrece una conclusión distinta sobre lo que realmente ocurrió la noche del accidente.

    Informe técnico descarta exceso de velocidad, pero apunta a desatención

    El documento elaborado por la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, tras las diligencias efectuadas el 27 de febrero, precisa que el vehículo circulaba a 48,24 kilómetros por hora al momento del impacto.

    Si bien esta velocidad no superaba el límite permitido en la vía, el informe señala que no era la más adecuada considerando que el conductor atravesaba una curva sinuosa, tramo que exige mayor precaución.

    Según el análisis técnico, el factor determinante del accidente no fue un exceso de velocidad ni la presencia de un elemento externo, sino una falta de atención al momento de conducir.

    "La acción del conductor al desplazar su vehículo sin adoptar sus medidas de prevención (manejo a la defensiva), ante la curva sinuosa que iba a enfrentar, por causas que se han establecido en desatención, en su eje de marcha, perdiendo la direccionalidad de su vehículo y control."

    No se identificó factor externo que provocara el desvío

    El informe también detalla que durante la reconstrucción de los hechos no se detectó ningún elemento intempestivo que obligara al conductor a cambiar bruscamente de trayectoria.

    "La pérdida de direccionalidad necesariamente obedece a una desatención en su eje de marcha. Toda vez que no se advierte factor externo intempestivo que haya obligado al cambio de trayectoria…generando posiblemente por un exceso de confianza en su accionar".

    De esta manera, el peritaje descarta oficialmente que la causa del impacto haya sido un agente externo. No obstante, el documento no especifica qué distrajo al conductor en ese momento ni qué originó la pérdida de control.

    Mientras tanto, la expectativa se centra en lo que determine el Poder Judicial en la audiencia pendiente, donde se evaluará el pedido de prisión preventiva en el marco de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano.

    ;