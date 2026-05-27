ES OFICIAL | ONPE cambió locales de votación para 136 mesas: Conoce dónde te tocará votar

La ONPE ha realizado ajustes en los locales de votación para la segunda vuelta . Descubre quiénes deben revisar si hubo movimientos.

En la recta final hacia la segunda vuelta electoral en Perú, muchos ciudadanos deben confirmar si les han cambiado el lugar de sufragio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado modificaciones en varios locales de votación debido a razones logísticas y de seguridad, aconsejando revisar con anticipación la información electoral para evitar inconvenientes el 7 de junio.

ONPE anuncia cambios en locales para el 7 de junio

La ONPE ha comunicado que algunos votantes en Lima Metropolitana tendrán nuevos lugares de sufragio en la segunda vuelta del 7 de junio. Esta medida afecta a electores en distritos como Jesús María, Lince, Miraflores, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

Según el organismo, 136 mesas de votación que estaban situadas en espacios abiertos serán trasladadas a escuelas cercanas para mejorar la seguridad y el confort. Además, se han reemplazado algunos locales porque los propietarios privados no renovaron el permiso para usar sus inmuebles durante el proceso electoral.

Consulta tu nuevo local de votación

La ONPE insta a los votantes a verificar de manera anticipada sus centros de sufragio para evitar sorpresas el día de la elección. Ha habilitado el portal web https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio, donde los ciudadanos pueden comprobar si su lugar asignado ha sido cambiado.

El horario de votación será de 7.00 a. m. a 5.00 p. m. Las personas mayores, mujeres embarazadas y aquellos con discapacidades recibirán atención preferencial en sus centros de votación, garantizando un proceso electoral más eficiente.

Consecuencias de no votar en la segunda vuelta

La normativa peruana contempla multas para quienes no participen en el sufragio. La cuantía varía según el grado de pobreza del distrito:

S/92 en distritos no pobres

S/46 en zonas pobres no extremas

S/23 en áreas de pobreza extrema