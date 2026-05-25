Horóscopo de HOY lunes 25 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este lunes 25 de mayo del 2026.

Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 25 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este lunes. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este lunes (21 de marzo-20 de abril)

Recibirás noticias muy alentadoras de ese puesto laboral al que postulaste. Hay algunas condiciones que necesitas negociar. En el amor, surgirá una conversación en la que todo será aclarado.

Horóscopo Tauro este lunes (21 de abril-21 de mayo)

Un compañero, movido por el ego y la envidia, hará de todo por opacarte a nivel laboral. No te dejes arrastrar por confrontaciones sin sentido. En el amor, evita discusiones y busca la conciliación.

Horóscopo Géminis este lunes (22 de mayo-21 de junio)

Hoy optimizarás procesos que parecían estancados y cerrarás acuerdos muy beneficiosos. Tu economía empieza a mejorar: recibirás un dinero que te permitirá resolver pendientes.

Horóscopo Cáncer este lunes (22 de junio-22 de julio)

Te dedicarás a planificar detalladamente un plan de acción para resolver ese problema que se ha presentado. No te impongas a tus compañeros, pues necesitas colaboración para avanzar.

Horóscopo Leo este lunes (23 de julio-23 de agosto)

Tu manera de trabajar es muy ética y tus intenciones también, pero la forma en la que te expresas y tu tendencia a tener el control pueden malinterpretarse. No intentes imponerte.

Horóscopo Virgo este lunes (24 de agosto-23 de septiembre)

La estrategia que tienes en mente para hacer realidad ese negocio funcionará. Solo evita gastar más de la cuenta; hoy podrías comprar cosas que no necesitas y recortar otros presupuestos.

Horóscopo Libra este lunes (24 de septiembre-23 de octubre)

Tu necesidad de ganar a la competencia te haría presionar a tus compañeros, sin considerar que cada quien maneja su propio tiempo y ritmo. Evita tensiones y actúa con más comprensión.

Horóscopo Escorpio este lunes (24 de octubre-22 de noviembre)

Si pretendes obtener el apoyo de otras personas, no intentes siquiera dominar o imponer tus ideas. Hacerlo te haría perder alianzas y, finalmente, posibilidades de crecimiento.

Horóscopo Sagitario este lunes (23 de noviembre-21 de diciembre)

Ese problema no se está resolviendo, por más que fuerces las circunstancias, y esto se debe a la falta de información que tienes. Necesitas asesorarte para encontrar salidas más estratégicas.

Horóscopo Capricornio este lunes (22 de diciembre-20 de enero)

Tienes planes para distraerte con tu pareja o amigos, pero el exceso de trabajo y algunas responsabilidades que debes atender te obligarían a reprogramar lo planificado. Paciencia.

Horóscopo Acuario este lunes (21 de enero-19 de febrero)

Luego de un tiempo de espera, llega ese dinero que necesitabas para iniciar los planes que habías postergado. Por la noche, recibirás la visita de familiares. Pasarás un momento muy divertido.

Horóscopo Piscis este lunes (20 de febrero-20 de marzo)

Habrá presión por parte de una persona que se sentirá con derecho a exigirte algunos resultados. Sentirás estrés, pero, si mantienes la atención, todo lo podrás resolver.

Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este lunes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento