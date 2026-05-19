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¡BODA CONFIRMADA! Karla Tarazona y Christian Domínguez darán el “sí” y ya salió el edicto matrimonial

'Amor y fuego' ha dado a conocer en exclusiva el edicto matrimonial de Christian Domínguez y Karla Tarazona, detallando la fecha de su ceremonia civil.

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    ¡BODA CONFIRMADA! Karla Tarazona y Christian Domínguez darán el “sí” y ya salió el edicto matrimonial
    Karla Tarazona y Christian Domínguez darán el “sí”, el mes elegido es junio.
    ¡BODA CONFIRMADA! Karla Tarazona y Christian Domínguez darán el “sí” y ya salió el edicto matrimonial

    'Amor y fuego' ha revelado en exclusiva que el edicto matrimonial anunciado confirma la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, que se llevará a cabo el martes 2 de junio de 2026.

    Los nombres de Karla Tarazona y Christian Domínguez aparecen en el edicto para su próxima ceremonia civil

    El programa ‘Amor y Fuego’ sorprende al público con el anuncio de que Karla Tarazona y Christian Domínguez realizarán su ceremonia civil el próximo martes 2 de junio.

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    Durante la celebración del cumpleaños número 43 de Karla Tarazona, y en medio de las polemicas con Pamela Franco, el cantante junto a la madre de su hijo publicaron en un diario el anuncio de su unión, que esta vez sí será una boda oficial, diferente de la simbólica celebrada en 2014, antes del escándalo con Isabel Acevedo.

    ¡ES OFICIAL! Karla Tarazona y Christian Domínguez SE CASAN y ya figuran en edicto matrimonial con FECHA de ceremonia
    ¡ES OFICIAL! Karla Tarazona y Christian Domínguez SE CASAN y ya figuran en edicto matrimonial con FECHA de ceremonia

    “En mi oficina, se presentaron Christian Domínguez Alvarado, de nacionalidad peruana (...) estado civil divorciado de 42 años, cantante, y Karla Sofía Tarazona Covarrubias (...) estado civil divorciada, conductora de televisión (...) Solicitándome contraer matrimonio civil, el cual se realizará en mi despacho notarial el día Lima 02 de junio de 2026. Se hace de conocimiento público, y si alguien conoce la existencia de un impedimento legal, debe informarlo en los ocho días posteriores a esta publicación, conforme a la ley”, señala el documento.

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    La pareja dispone de poco más de una semana para resolver cualquier cuestión legal que pueda bloquear su matrimonio, y en menos de un mes serán oficialmente marido y mujer.

    Es relevante mencionar que esta noticia ha surgido en el contexto de rumores de embarazo de la presentadora de televisión, quien fue criticada por Magaly Medina debido a la posible llegada de un bebé.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡BODA CONFIRMADA! Karla Tarazona y Christian Domínguez darán el “sí” y ya salió el edicto matrimonial
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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