'Amor y fuego' ha dado a conocer en exclusiva el edicto matrimonial de Christian Domínguez y Karla Tarazona , detallando la fecha de su ceremonia civil.

'Amor y fuego' ha revelado en exclusiva que el edicto matrimonial anunciado confirma la boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona, que se llevará a cabo el martes 2 de junio de 2026.

Los nombres de Karla Tarazona y Christian Domínguez aparecen en el edicto para su próxima ceremonia civil

El programa ‘Amor y Fuego’ sorprende al público con el anuncio de que Karla Tarazona y Christian Domínguez realizarán su ceremonia civil el próximo martes 2 de junio.

Durante la celebración del cumpleaños número 43 de Karla Tarazona, y en medio de las polemicas con Pamela Franco, el cantante junto a la madre de su hijo publicaron en un diario el anuncio de su unión, que esta vez sí será una boda oficial, diferente de la simbólica celebrada en 2014, antes del escándalo con Isabel Acevedo.

¡ES OFICIAL! Karla Tarazona y Christian Domínguez SE CASAN y ya figuran en edicto matrimonial con FECHA de ceremonia

“En mi oficina, se presentaron Christian Domínguez Alvarado, de nacionalidad peruana (...) estado civil divorciado de 42 años, cantante, y Karla Sofía Tarazona Covarrubias (...) estado civil divorciada, conductora de televisión (...) Solicitándome contraer matrimonio civil, el cual se realizará en mi despacho notarial el día Lima 02 de junio de 2026. Se hace de conocimiento público, y si alguien conoce la existencia de un impedimento legal, debe informarlo en los ocho días posteriores a esta publicación, conforme a la ley”, señala el documento.

La pareja dispone de poco más de una semana para resolver cualquier cuestión legal que pueda bloquear su matrimonio, y en menos de un mes serán oficialmente marido y mujer.