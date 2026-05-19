El 19 de mayo de 2026, un fuerte sismo de 6,1 grados afectó Ica , despertando preocupación por posibles réplicas y tsunamis. La Marina de Guerra del Perú ha dado un comunicado oficial.

Luego del inesperado sismo de 6,1 grados que sacudió Ica el martes 19 de mayo de 2026, suscitando inquietud entre la población del sur, se plantearon interrogantes sobre eventuales réplicas o un potencial tsunami.

En respuesta, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), ha comunicado si el sismo provocará un tsunami en la zona costera. A continuación, te detallamos la declaración oficial de la institución.

¿Es posible un tsunami en el litoral peruano tras el sismo de 6,1 en Ica? Informe de la Marina

Según el Boletín de Sismo Tsunami N° 14-2026-1, emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el terremoto de 6,1 grados registrado en Ica no activa un tsunami en la franja costera.

¿Se aproxima un tsunami en el mar peruano tras el sismo de 6,1 en Ica? Esto dice la Marina de Guerra.

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