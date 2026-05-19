¿Generará Tsunami el Sismo de 6.1 en la Costa Peruana? Informe de la Marina de GuerraÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Luego del inesperado sismo de 6,1 grados que sacudió Ica el martes 19 de mayo de 2026, suscitando inquietud entre la población del sur, se plantearon interrogantes sobre eventuales réplicas o un potencial tsunami.
En respuesta, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), ha comunicado si el sismo provocará un tsunami en la zona costera. A continuación, te detallamos la declaración oficial de la institución.
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¿Es posible un tsunami en el litoral peruano tras el sismo de 6,1 en Ica? Informe de la Marina
Según el Boletín de Sismo Tsunami N° 14-2026-1, emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el terremoto de 6,1 grados registrado en Ica no activa un tsunami en la franja costera.
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Contactos de emergencia a nivel nacional
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481