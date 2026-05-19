Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

¿Generará Tsunami el Sismo de 6.1 en la Costa Peruana? Informe de la Marina de Guerra

El 19 de mayo de 2026, un fuerte sismo de 6,1 grados afectó Ica, despertando preocupación por posibles réplicas y tsunamis. La Marina de Guerra del Perú ha dado un comunicado oficial.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Generará Tsunami el Sismo de 6.1 en la Costa Peruana? Informe de la Marina de Guerra
    Marina de Guerra emite respuesta oficial sobre posible tsunami.
    ¿Generará Tsunami el Sismo de 6.1 en la Costa Peruana? Informe de la Marina de Guerra

    Luego del inesperado sismo de 6,1 grados que sacudió Ica el martes 19 de mayo de 2026, suscitando inquietud entre la población del sur, se plantearon interrogantes sobre eventuales réplicas o un potencial tsunami.

    En respuesta, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), ha comunicado si el sismo provocará un tsunami en la zona costera. A continuación, te detallamos la declaración oficial de la institución.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    ¿Es posible un tsunami en el litoral peruano tras el sismo de 6,1 en Ica? Informe de la Marina

    Según el Boletín de Sismo Tsunami N° 14-2026-1, emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el terremoto de 6,1 grados registrado en Ica no activa un tsunami en la franja costera.

    ¿Se aproxima un tsunami en el mar peruano tras el sismo de 6,1 en Ica? Esto dice la Marina de Guerra.
    ¿Se aproxima un tsunami en el mar peruano tras el sismo de 6,1 en Ica? Esto dice la Marina de Guerra.
    wapa.pe

    PUEDES VER: Terremoto en Lima: Confirman los distritos que desaparecerían en un sismo de 8 grados en la capital

    Contactos de emergencia a nivel nacional

    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 411 8000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Generará Tsunami el Sismo de 6.1 en la Costa Peruana? Informe de la Marina de Guerra
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Terremoto en Lima: Confirman los distritos que desaparecerían en un sismo de 8 grados en la capital

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ÚLTIMO MINUTO | Temblor en Perú hoy, 19 de mayo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    La NASA lanza alerta de tsunami: estas ciudades quedarían completamente sumergidas bajo el mar

    Vacunación gratuita contra el sarampión ya está disponible en todo el Perú: conoce dónde acudir

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Panini

    Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 420.00
    Comprar

    Panini

    Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza