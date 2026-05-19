Vacunación gratuita contra el sarampión ya está disponible en todo el Perú: conoce dónde acudir

Minsa declaró emergencia sanitaria por sarampión en 11 regiones, Lima y Callao . Conoce cómo revisar el carné de vacunación, síntomas y zonas priorizadas.

Conoce la ubicación de cada establecimiento puede consultarse en el portal oficial del Seguro Integral de Salud.

Conoce la ubicación de cada establecimiento puede consultarse en el portal oficial del Seguro Integral de Salud.

El Ministerio de Salud declaró una emergencia sanitaria por riesgo de propagación del sarampión, luego de confirmarse la transmisión local del virus en Puno. La medida tendrá una duración de 90 días y busca acelerar la vacunación, reforzar la vigilancia epidemiológica y cerrar brechas de inmunización, especialmente en niñas y niños.

Según el Minsa, la intervención prioriza 11 regiones del país, además de Lima Metropolitana y Callao, debido a su vulnerabilidad ante un posible avance de la enfermedad. La estrategia contempla fortalecer la aplicación de dos dosis contra el sarampión en menores de 10 años, 11 meses y 29 días.

La vacuna está disponible en establecimientos de salud de todo el país. Para ubicar el punto más cercano, la ciudadanía puede ingresar al buscador oficial del Seguro Integral de Salud: https://sigeps.sis.gob.pe/BuscadorEESS/PortalSIS/BuscarXDEP. Esta plataforma permite filtrar por departamento, provincia y distrito, además de mostrar la dirección exacta y el acceso por Google Maps.

El esquema regular de vacunación indica que la primera dosis de la triple viral se aplica entre los 12 y 15 meses de edad, mientras que la segunda corresponde entre los 4 y 6 años. Además, la vacuna MMRV está autorizada para menores de 12 meses a 12 años y también protege contra la varicela, de acuerdo con información sanitaria difundida por el Estado.

En Puno, donde se detectó la transmisión local, la estrategia se amplió en zonas específicas. En Juliaca y San Pedro de Putina Punco también vacunan a personas adultas de hasta 59 años, 11 meses y 29 días, como respuesta directa al brote registrado en la región.

¿Cómo consultar el carné de vacunación?

Madres, padres y tutores pueden revisar el carné de vacunación de sus hijos desde la plataforma Minsa Digital: https://minsadigital.minsa.gob.pe/login. Para acceder, quienes aún no tengan una cuenta deben registrarse con los datos solicitados por el sistema.

Luego, el ingreso se realiza con el número de DNI, contraseña y código captcha. Desde esta herramienta también se puede consultar el historial de vacunas, reservar citas, revisar referencias, acceder a recetas médicas y verificar atenciones previas.

La recomendación de las autoridades es revisar si las y los menores tienen las dosis completas y acudir al establecimiento de salud más cercano si falta alguna aplicación. En una enfermedad altamente contagiosa como el sarampión, completar el esquema es clave para reducir el riesgo de brotes.

Características del sarampión y síntomas principales

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a menores de edad y puede generar complicaciones graves. Entre los cuadros más severos figuran diarrea intensa, infecciones de oído, neumonía, ceguera y encefalitis.

La encefalitis es una inflamación del cerebro que, en casos críticos, puede poner en riesgo la vida del paciente. Por ello, el Minsa insiste en no esperar a que los síntomas avancen y acudir a un establecimiento de salud ante señales sospechosas.

Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, ojos enrojecidos y manchas blancas en la parte interna de las mejillas. Luego puede aparecer el sarpullido característico, que suele extenderse por distintas zonas del cuerpo.

Áreas declaradas en emergencia y duración de la medida

La emergencia sanitaria fue establecida por un periodo de 90 días. Durante ese tiempo, el Minsa, el Instituto Nacional de Salud y las direcciones regionales de salud deberán ejecutar acciones de prevención, vigilancia, vacunación y control en las zonas priorizadas.

Las regiones comprendidas en la medida son Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac. La disposición también alcanza a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.