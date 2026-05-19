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Espectáculos - ¿No más CTS? Congreso da el visto bueno a propuesta para un "seguro de desempleo"

URGENTE | Confirman corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: Horarios y zonas afectadas

Trabajos de refuerzo en la red eléctrica causarán interrupciones en diversos distritos, impactando zonas específicas de Lima y Callao.

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    URGENTE | Confirman corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: Horarios y zonas afectadas
    Confirman corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao este 20 de mayo
    URGENTE | Confirman corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: Horarios y zonas afectadas

    El 20 de mayo, Pluz Energía realizará cortes planificados de electricidad en diversas áreas de Lima y Callao. Estas interrupciones temporales permitirán efectuar tareas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

    Las áreas afectadas comprenden ocho distritos y sectores particulares de varias urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos. La programación incluye interrupciones en diferentes horarios.

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    PUEDES VER: ¿No más CTS? Congreso da el visto bueno a propuesta para un "seguro de desempleo"

    Distrito por distrito: así será el corte de luz este 20 de mayo

    Las zonas que enfrentarán cortes de electricidad son:

    • Los Olivos: de 8.00 a. m. a 6.00 p. m., abarcando sectores como la asociación de vivienda Primavera, la urbanización El Trébol, Virgen de la Puerta y Carrizal del Carmen.
    • Comas: de 8.30 a. m. a 6.30 p. m., afectando varias cuadras de las avenidas Revolución, Túpac Amaru, César Vallejo, Micaela Bastidas y Ramón Castilla, además de calles en Collique y Nicolás Kusunoki IV Zona.
    • San Antonio de Chaclla: de 8.30 a. m. a 7.30 p. m., en la agrupación familiar Campo Verde, sector El Valle, anexo 22, incluyendo manzanas A1, A2, B1 y códigos CB, CB 16, CC y D1.
    • Callao: de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., afectando una sección de la avenida Centenario y varias cuadras de los jirones Manuel Arispe y Juan Miller.
    • Puente Piedra: de 9.00 a. m. a 5.00 p. m., en zonas como Las Lomas de Carabayllo, asociación de vivienda El Dorado, asociación Raúl Davis Reto Pérez y Shangrilá II Etapa, manzana A, lote 16B.
    • Jesús María: de 10.00 a. m. a 3.00 p. m., en cuadras de las avenidas Brasil, General Garzón y General Canterac, incluyendo áreas cercanas a los jirones Castro Virreyna, Pedro Ruiz Gallo y pasaje Buenaventura.
    • Breña: de 3.00 p. m. a 5.00 p. m., afectando partes de las avenidas Brasil y Garzón, así como calles cercanas a Canterac y Fernandini.
    • Pueblo Libre: de 11.00 a. m. a 2.00 p. m., en avenidas Mariano Cornejo, Alejandro Bertello, pasajes Senda El Sol, Senda Claridad, Senda Las Estrellas y Lucero Senda, además de alameda El Alba, Río Santa, Río Moche, incluyendo jirones Río Huaura, Venus, Neptuno, Saturno y calle Marte.
    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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