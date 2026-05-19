Katy Jara sobre su embarazo: "La medicina dijo que ya no , pero Dios me dijo ...". | Composición Wapa

Katy Jara sobre su embarazo: "La medicina dijo que ya no , pero Dios me dijo ...". | Composición Wapa

Katy Jara, conocida por su paso en la cumbia antes de su conversión al cristianismo, sorprendió a sus seguidores al revelar que espera a su tercer hijo a los 41 años. Esta noticia generó gran interés porque, según relató, varios doctores le aseguraron que ya no podría tener hijos debido a complicaciones con su fertilidad.

La cantante hizo el anuncio en sus redes sociales, donde apareció emocionada y mostrando su vientre, atribuyendo esta bendición a su fe inquebrantable. “¿Hay algo que sea imposible para Dios?”, escribió la exmiembro de Agua Bella. Además, dedicó un tierno “Te amo” a su marido, Marvin Bancayán, quien será padre de nuevo.

Katy Jara anunció estar embarazada por tercera vez. Foto: Instagram.

Katy Jara afirma que su nuevo embarazo es obra de Dios

Katy Jara emocionó a sus seguidores al transmitir un mensaje donde calificó su embarazo como un milagro, tras las indicaciones de varios especialistas sobre su incapacidad para concebir nuevamente.

“La ciencia dijo que no, pero Dios me aseguró: Yo abro camino donde otros lo cierran. Gloria al rey de reyes. Me ha devuelto la sonrisa”, expresó la exestrella de la cumbia, quien destacó que tuvo una comunicación con Dios, quien hizo posible su nueva maternidad, a pesar de la negativa de la medicina.

Incluyó también un versículo de la Biblia en su publicación. “Génesis 18:14 (R-V 1960) 14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo”, mencionó.

Es importante recordar que anteriormente, la cantante había compartido la dolorosa experiencia de la pérdida de un hijo mientras intentaba embarazarse. Según comentó en una entrevista, este hecho, ocurrido antes de su mudanza a Piura, la afectó profundamente, llevándola a aceptar la posibilidad de no tener más hijos con su esposo.

Katy Jara revela que su madre la expulsó de casa tras comunicarle su conversión al cristianismo

En una conversación en el pódcast 'Restaura2', Katy Jara recordó que en 2021 tomó la decisión de convertirse al cristianismo, una religión rechazada por su familia, quienes eran católicos. Sin embargo, decidió contárselo a su madre, quien no reaccionó de manera positiva.