Katy Jara conmueve al revelar la pérdida de su bebé tras luchar por quedar embarazada: “Sufrimos mucho”

Katy Jara revela la dolorosa pérdida de su embarazo y cómo este episodio marcó su vida antes de reinventarse lejos de la cumbia.

Katy Jara se alejó hace mucho tiempo de la música y de la farándula. | Composición Wapa

Katy Jara se alejó hace mucho tiempo de la música y de la farándula. | Composición Wapa

La vida de Katy Jara dio un giro inesperado lejos de los escenarios y las cámaras, pero no sin antes atravesar uno de los momentos más duros a nivel personal. La exfigura de la cumbia decidió abrir su corazón en una conversación íntima y revelar una experiencia que marcó profundamente su historia.

Durante una entrevista con Christopher Gianotti en el pódcast 'Ser humano', la artista compartió un episodio que mantuvo en reserva durante años: la pérdida de un embarazo en medio de su deseo de convertirse en madre.

Katy Jara revela el doloroso proceso que vivió antes de cambiar su vida

Conmovida, la exintegrante de Agua Bella relató que este momento ocurrió tras múltiples intentos fallidos por quedar embarazada, lo que intensificó el impacto emocional tanto en ella como en su esposo.

“Yo no podía quedar embarazada, tuvimos muchos intentos, tuve una pérdida también. Sufrimos mucho por esa pérdida”, expresó la cantante, evidenciando el profundo dolor que atravesó en ese periodo.

Según contó, la situación fue tan difícil que incluso llegó a aceptar la posibilidad de no formar una familia. Sin embargo, en medio de ese proceso, surgió un elemento que cambiaría el rumbo de su vida: su fe.

Jara aseguró que, a través de sueños, sintió que debía dejar Lima y comenzar de nuevo en otra ciudad. Esa decisión no solo representó un cambio geográfico, sino también un renacer personal.

Una nueva etapa lejos de la cumbia y enfocada en su fe

Tras alejarse de la televisión y del género musical que la hizo popular, Katy Jara optó por reinventarse. Hoy vive en Piura junto a su esposo, donde ha desarrollado emprendimientos alineados con sus creencias.

“Monté una boutique de ropa cristiana (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales”, comentó en una entrevista difundida en el canal de YouTube Gosper.

Este nuevo estilo de vida también la mantiene vinculada al arte, pero desde otra perspectiva. Se confirmó que será parte del Gosper Fest, un evento cristiano programado para el 17 de mayo, consolidando así su transición hacia contenidos con enfoque espiritual.