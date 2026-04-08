Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Minedu confirma la SUSPENSIÓN de clases por Elecciones generales 2026 en estos colegios durante DOS DÍAS

Katy Jara conmueve al revelar la pérdida de su bebé tras luchar por quedar embarazada: “Sufrimos mucho”

Katy Jara revela la dolorosa pérdida de su embarazo y cómo este episodio marcó su vida antes de reinventarse lejos de la cumbia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Katy Jara conmueve al revelar la pérdida de su bebé tras luchar por quedar embarazada: “Sufrimos mucho”
    Katy Jara se alejó hace mucho tiempo de la música y de la farándula. | Composición Wapa
    Katy Jara conmueve al revelar la pérdida de su bebé tras luchar por quedar embarazada: “Sufrimos mucho”

    La vida de Katy Jara dio un giro inesperado lejos de los escenarios y las cámaras, pero no sin antes atravesar uno de los momentos más duros a nivel personal. La exfigura de la cumbia decidió abrir su corazón en una conversación íntima y revelar una experiencia que marcó profundamente su historia.

    Durante una entrevista con Christopher Gianotti en el pódcast 'Ser humano', la artista compartió un episodio que mantuvo en reserva durante años: la pérdida de un embarazo en medio de su deseo de convertirse en madre.

    Katy Jara revela el doloroso proceso que vivió antes de cambiar su vida

    Conmovida, la exintegrante de Agua Bella relató que este momento ocurrió tras múltiples intentos fallidos por quedar embarazada, lo que intensificó el impacto emocional tanto en ella como en su esposo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly deja en shock al revelar lujoso gesto del novio de Alondra García Miró: "Él compró una casa para ella"

    “Yo no podía quedar embarazada, tuvimos muchos intentos, tuve una pérdida también. Sufrimos mucho por esa pérdida”, expresó la cantante, evidenciando el profundo dolor que atravesó en ese periodo.

    Según contó, la situación fue tan difícil que incluso llegó a aceptar la posibilidad de no formar una familia. Sin embargo, en medio de ese proceso, surgió un elemento que cambiaría el rumbo de su vida: su fe.

    Jara aseguró que, a través de sueños, sintió que debía dejar Lima y comenzar de nuevo en otra ciudad. Esa decisión no solo representó un cambio geográfico, sino también un renacer personal.

    Una nueva etapa lejos de la cumbia y enfocada en su fe

    Tras alejarse de la televisión y del género musical que la hizo popular, Katy Jara optó por reinventarse. Hoy vive en Piura junto a su esposo, donde ha desarrollado emprendimientos alineados con sus creencias.

    “Monté una boutique de ropa cristiana (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales”, comentó en una entrevista difundida en el canal de YouTube Gosper.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Tula Rodríguez atraviesa duro momento y anuncia conmovida la dolorosa partida de su hija Valentina

    Este nuevo estilo de vida también la mantiene vinculada al arte, pero desde otra perspectiva. Se confirmó que será parte del Gosper Fest, un evento cristiano programado para el 17 de mayo, consolidando así su transición hacia contenidos con enfoque espiritual.

    La historia de Katy Jara refleja una transformación marcada por el dolor, la fe y la búsqueda de propósito, lejos del brillo mediático que alguna vez definió su carrera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Katy Jara conmueve al revelar la pérdida de su bebé tras luchar por quedar embarazada: “Sufrimos mucho”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez atraviesa duro momento y anuncia conmovida la dolorosa partida de su hija Valentina

    Magaly deja en shock al revelar lujoso gesto del novio de Alondra García Miró: "Él compró una casa para ella"

    Tefi Valenzuela ROMPE SU SILENCIO y revela quién fue el verdadero amor de Mario Irivarren: “De mí no”

    Federico Salazar rompe su silencio y revela qué relación tiene con Érika Manrique tras ser captados juntos: "Hace mucho tiempo..."

    Dolorosa partida: hijo de Gianella Neyra y Segundo Cernadas protagoniza triste despedida lejos del Perú

    Lo más vistos en Farándula

    Natalie Vértiz sorprende al debutar en la actuación en telenovela 'Valentina Valiente' y causa reacciones: "Hermosa en todas sus facetas"

    Mujer captada con Federico Salazar en departamento rompe su silencio y revela si tienen una relación: “Yo he estado con él…”

    Alondra García Miró SORPRENDE con romántica publicación junto a su novio y potente mensaje: “No se trata…”

    Michelle Alexander toma FIRME POSTURA tras rumores de ampay a su yerno: "No había nada"

    Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyan

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;