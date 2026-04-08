Magaly deja en shock al revelar lujoso gesto del novio de Alondra García Miró: "Él compró una casa para ella"

Magaly Medina revela que Alondra García Miró y Francisco Alister estarían por mudarse juntos, mientras la influencer confirma su sólido romance en redes.

La influencer y modelo ha expresado su gran amor por su pareja. | Composición Wapa

La influencer y modelo ha expresado su gran amor por su pareja. | Composición Wapa

La relación entre Alondra García Miró y el empresario español Francisco Alister vuelve a colocarse en el radar mediático, pero esta vez no por escándalos ni polémicas, sino por lo que muchos interpretan como un paso clave en su historia de amor. Y es que, aunque ambos han optado por mantener su romance lejos del ruido de la farándula, recientes revelaciones han encendido las alarmas (y la curiosidad) de más de uno.

Magaly Medina desliza un posible gran paso en la relación

Durante la última edición de 'Magaly TV La Firme', la conductora Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para comentar sobre la pareja, que ya lleva varios años construyendo su vínculo con bajo perfil. Sin rodeos —y fiel a su estilo—, la popular ‘urraca’ dejó entrever que la relación podría estar a punto de evolucionar a otro nivel.

“Supongo que el próximo paso es el anillo porque él, no sé si saben, pero ha comprado una casa. Estoy siendo infidente, ¿ya? [...] Él compró una casa para ella, la ha remodelado y ya está amoblada. Próximamente, ella y él se van a mudar a ese nido de amor. Eso es todo lo que les puedo contar, nada más”, comentó entre risas, generando revuelo inmediato.

Las declaraciones no solo sorprendieron por el contenido, sino porque sugieren que la pareja estaría lista para convivir, un paso que suele marcar un antes y un después en cualquier relación.

Pero eso no fue todo. La conductora también reveló detalles de su trato cercano con la influencer, dejando claro que, pese a las diferencias del pasado, hoy existe una relación cordial entre ambas.

“Yo generalmente me la suelo encontrar en los aviones y siempre le digo: ‘ampay’ [...] A mí me cae muy bien Alondra, solo que no nos hablábamos cuando estaba con Paolo Guerrero”, agregó.

Un romance discreto que ahora se deja ver

Aunque la pareja ha preferido mantenerse lejos de los reflectores, fue la propia Alondra quien decidió compartir un vistazo de su vida personal el último fin de semana. A través de sus redes sociales, la influencer publicó imágenes disfrutando de días de playa, pero lo que realmente captó la atención fue la presencia de Francisco Alister en las fotografías.

La publicación, cargada de naturalidad y complicidad, estuvo acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de amor en toda regla:

“A veces no se trata del lugar ni del clima, sino de la compañía. De esos días simples, sin mucho plan… que terminan siendo los que más se quedan conmigo”.

Alondra García Miró no suele compartir sobre su relación.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, destacando lo sólida que luce la relación y celebrando que, aunque discreta, la pareja se permita compartir pequeños momentos de su intimidad.