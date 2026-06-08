¡NADIE LO ESPERABA! Korina Rivadeneira sorprende con inesperada reacción al reencontrarse con Paloma Fiuza

Korina Rivadeneira coincidió con Paloma Fiuza en 'Me caigo de risa' y sorprendió al elogiar su energía pese a la reciente polémica por Mario Hart.

Korina Rivadeneira volvió a generar comentarios luego de compartir set con Paloma Fiuza en una reciente emisión de 'Me caigo de risa'. El encuentro despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque ocurrió después de las declaraciones de la brasileña sobre Mario Hart, esposo de la actriz venezolana.

Sin embargo, Korina no mostró incomodidad frente a cámaras. Por el contrario, se dejó ver tranquila, sonriente y enfocada en disfrutar el momento, con lo que dejó en claro que atraviesa una etapa más relajada y segura.

Korina Rivadeneira habla de su nueva etapa personal

Durante el programa, Korina fue consultada sobre cómo se siente actualmente y sorprendió con una respuesta llena de optimismo. La modelo aseguró que hoy vive un momento distinto, más conectado con el disfrute y menos marcado por la preocupación.

Korina Rivadeneira y Paloma Fiuza juntas en "Me caigo de risa".

“Enérgica es la palabra de hoy. Diversión total, ahorita estoy en un punto de diversión, ya no estoy como preocupada por sobrevivir, simplemente estoy disfrutando, aceptando lo que se venga como se venga”, expresó Korina Rivadeneira.

Sus palabras fueron tomadas por muchos como una señal de madurez emocional, especialmente en medio de las expectativas que había generado su encuentro con Paloma Fiuza.

Korina elogia a Paloma Fiuza y destaca su energía

Lejos de marcar distancia, Korina tuvo palabras positivas para Paloma Fiuza. La actriz destacó la actitud de la brasileña en el set y aseguró que su presencia ayudó a crear un ambiente alegre durante las grabaciones.

“Por eso dije la palabra ‘Energía’, porque ella tiene una energía tan increíble, tan arriba, tan hermosa, que nos ha contagiado a todos, así que todos estamos eléctricos”, señaló.

Además, la ex chica reality confesó que participar en este tipo de espacios le está permitiendo mostrarse con mayor naturalidad. “Algo que me ha sorprendido muchísimo es que estoy logrando soltarme bastante, cosa que no hago nunca, siempre tengo como un bloqueo, un caparazón (...) He aprendido esto de soltar que es súper importante, no tomarse todo tan a pecho, tan personal...”, aseveró.