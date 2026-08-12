Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un deprendimiento del..."

El joven tuvo que ser internado en UCI luego de sufrir un inesperado accidente. María Pía Copello decidió contar lo sucedido y reveló cómo se encuentra actualmente.

María Pía Copello sorprendió al revelar un episodio familiar que mantuvo en privado durante años y que volvió a recordar tras el reciente accidente que sufrió su hija Catalina. La conductora contó que su hijo mayor, Samuel Dyer, atravesó una situación de extrema gravedad. El joven tuvo que permanecer internado durante ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de sufrir un fuerte accidente en bicicleta. ¿Qué le ocurrió?

¿Qué le pasó al hijo mayor de María Pía Copello y por qué terminó en UCI?

Durante una conversación en el podcast 'Sin + que decir', María Pía Copello explicó las razones por las que decidió no acudir inmediatamente al colegio luego de enterarse del accidente que sufrió su hija Catalina. La presentadora señaló que, inicialmente, consideró que el golpe no representaba una emergencia, pues conoce las reacciones de la menor y pudo identificar que se trataba de una lesión aparentemente leve.

“Me llamó en vivo, me sorprendió, pero yo conozco a mi hija y sé cuando algo es de cuidado y cuando no. Efectivamente tiene un esguince, es algo leve”, dijo en un comienzo.

Fue entonces cuando la influencer recordó una experiencia completamente diferente que vivió con su hijo mayor, Samuel Dyer. Según relató, el joven sufrió un accidente mientras montaba bicicleta y las consecuencias fueron mucho más graves de lo que aparentaba el golpe.

“Hace mucho tiempo pasamos una situación con Samuel, mi hijo, que lo llevó a UCI ocho días. Se le reventó el bazo y tenía 700 ml de sangre en el abdomen y eso es verdad, por un golpe terrible en bicicleta. Nunca lo compartí, pero en este momento lo comparto para que obviamente si sus hijos se golpean a veces la gente no le da la importancia dependiendo de la zona”, confesó exponiendo el terrible momento de angustia que sufrió.

De esta manera, María Pía explicó que aquella experiencia le permitió comprender que no todos los golpes tienen la misma gravedad y que la zona afectada puede ser determinante para evaluar la urgencia de una lesión.

¿Cómo se encuentra su hija Catalina tras el accidente que sufrió en su colegio?

La reciente preocupación de María Pía comenzó luego de que Catalina, su hija, sufriera una caída en las escaleras de su colegio. Tras conocer lo sucedido, la presentadora llevó a la menor a un centro médico para que pudiera ser evaluada y determinar el alcance de la lesión.

Posteriormente, compartió con sus seguidores una fotografía de Catalina durante una evaluación médica y comunicó que se encontraba estable. Horas después, volvió a actualizar la información y confirmó el diagnóstico recibido por los especialistas.

La menor fue diagnosticada con un esguince y deberá utilizar una férula, además de movilizarse con muletas durante los siguientes días. “Gracias a todos por la preocupación y todos los mensajes enviados. Cata tiene un esguince y tiene que estar con férula y muletas toda esta semana”, reveló la exanimadora infantil.