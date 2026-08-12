¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.8 en Perú? Marina de Guerra se pronuncia ante supuesto AUDIO VIRAL

¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.8 en Perú? Marina de Guerra se pronuncia ante supuesto AUDIO VIRALÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Marina de Guerra del Perú salió al frente de un audio que viene circulando en redes sociales y aplicaciones de mensajería, en el que se le atribuye una supuesta alerta por un terremoto de magnitud 8.8 en territorio peruano. La institución negó que dicho material forme parte de sus comunicaciones oficiales, en el marco del Simulacro Nacional Multipeligro previsto para el 14 de agosto.
A través de una precisión, la Marina recordó que toda información relacionada con alertas y emergencias será difundida únicamente por sus canales institucionales. En ese sentido, señaló que cualquier audio reenviado que atribuya a la entidad una determinada magnitud, hora u otra información sobre un sismo, pero que no haya sido publicado en sus plataformas oficiales, debe considerarse falso.
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¿Qué aclaró la Marina sobre el audio del supuesto terremoto?
La institución precisó que el audio difundido en redes no fue elaborado ni emitido por la Marina de Guerra del Perú. Por ello, pidió a la ciudadanía no contribuir con la propagación de este tipo de contenidos y verificar siempre su procedencia antes de compartirlos.
La aclaración se realizó después de que el mensaje fuera presentado en redes como una supuesta comunicación oficial sobre un terremoto. La Marina enfatizó que sus alertas y comunicados solo pueden ser considerados oficiales cuando aparecen en sus respectivos canales institucionales.
COER Callao también advierte sobre el audio falso
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Callao se sumó a la advertencia y confirmó que el audio atribuido a la Marina contiene información falsa. La entidad recomendó a la población no difundir mensajes, videos o audios cuyo origen no pueda ser comprobado.
Asimismo, recordó que, ante cualquier emergencia o información relacionada con sismos, los ciudadanos deben consultar las plataformas oficiales de la Marina de Guerra del Perú, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el COER Callao.