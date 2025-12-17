Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Revisa si registras denuncias policiales con tu DNI ingresando al portal web del Ministerio Público . Allí también podrás confirmar los hechos, conocer al presunto responsable y validar tu condición como denunciante.

Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra

Si quieres comprobar si tú u otra persona ha interpuesto una denuncia policial usando solo el Documento Nacional de Identidad (DNI), la Fiscalía pone a disposición de la ciudadanía una herramienta gratuita y de fácil acceso.

Mediante el portal web del Ministerio Público, es posible revisar de manera sencilla si existe alguna denuncia registrada en su base de datos. A continuación, te explicamos cómo realizar la consulta paso a paso:

Ingresa al ENLACE correspondiente.

Accede a la opción 'Seguimiento de denuncia'.

Digita el número de tu DNI.

Elige el año en que fue registrada la denuncia. Si el registro es anterior al 8 de agosto de 2015, activa la casilla correspondiente.

Haz clic en el botón 'Consultar'.

De inmediato, se mostrará una ventana con la información detallada de la denuncia consultada.

¿Puedo solicitar los antecedentes penales de otra persona?

Es importante tener en cuenta que, para solicitar el certificado de antecedentes penales de un tercero, se requiere contar con su autorización escrita. No obstante, si la solicitud está vinculada a un trámite laboral o comercial, puedes pedirle a la persona que entregue voluntariamente dicho certificado.

¿Cómo saber el estado de una denuncia con el DNI?

Si presentaste una denuncia ante la Fiscalía y deseas conocer su situación actual, puedes revisarla a través de la plataforma 'Seguimiento de denuncias' del Ministerio Público. El único dato necesario es tu número de DNI. En caso la denuncia haya sido registrada antes del 8 de agosto de 2015, será necesario ingresar también el código correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos para registrar una denuncia?