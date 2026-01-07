El túnel del Perú que rompió un récord Guinness: descubre dónde está y qué lo hace único

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la obra ubicada en el sur del país se ha consolidado como un modelo de referencia a nivel mundial para proyectos desarrollados en zonas de alta montaña.

Un túnel construido recientemente en el sur del Perú ha generado interés a nivel internacional luego de obtener un récord Guinness por un logro inédito en la ingeniería vial. La distinción, concedida por Guinness World Records, reconoce una hazaña técnica desarrollada en condiciones naturales extremas y sitúa al país como un referente en infraestructura moderna. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó la información y subrayó la relevancia de la obra para la conectividad y el impulso del desarrollo regional.

La obtención de este récord trasciende el orgullo nacional y establece un hito en la historia mundial de la construcción de túneles. Las complejidades afrontadas durante su ejecución elevaron los estándares técnicos para proyectos en zonas de alta montaña y reforzaron la proyección internacional del Perú en el campo de la ingeniería.

¿Por qué y dónde está ubicado el túnel que obtuvo el récord Guinness?

La infraestructura distinguida es el túnel Ollachea, ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, región Puno. Esta obra fue elegida por Guinness World Records en la categoría “Highest-temperature geothermal waters traversed by a vehicular tunnel”, al haber sido construida atravesando aguas geotérmicas de temperaturas extremadamente altas.

En el proceso de certificación se registraron temperaturas máximas de 71,2 ℃ en las aguas termales del área, una condición geológica que constituyó uno de los mayores desafíos técnicos para los especialistas peruanos. Para superar este escenario fue necesaria la implementación de avanzados sistemas de impermeabilización, revestimientos estructurales especiales y pavimento rígido, junto con rigurosos protocolos de seguridad destinados a resguardar a los trabajadores y a los futuros usuarios.

El túnel Ollachea integra la carretera IIRSA Sur – Tramo 4: Puente Inambari–Azángaro, un eje vial clave que enlaza la región andina de Puno con los mercados y puertos del litoral peruano. La obra tiene una longitud total de 1.024 metros, de los cuales 906 corresponden al túnel principal y el resto a las zonas de acceso. La inversión superó los USD 100 millones y fue gestionada por la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC.

La infraestructura cuenta con tecnología de última generación, como iluminación LED de alta potencia, ventilación mecánica, sistemas de detección de incendios y gases, videovigilancia y señalización de evacuación. Estas soluciones permiten asegurar una operación eficiente y segura en una de las áreas geográficas más exigentes del país.

Este reconocimiento no solo mejora la conectividad regional, sino que también posiciona al Perú como un referente de innovación y capacidad técnica frente a complejos desafíos geológicos.

¿Quiénes son los beneficiados por la obra?

La finalización del túnel Ollachea constituye un avance fundamental para el desarrollo vial del sur del Perú, tras un proceso constructivo dividido en dos grandes etapas. En la primera se realizaron las obras civiles principales, que incluyeron excavación en macizo rocoso, instalación de sistemas de sostenimiento, control de filtraciones, aislamiento térmico, pavimentación y drenaje, todo ello a una altitud de 2.785 metros sobre el nivel del mar. La segunda etapa se enfocó en la implementación de los sistemas necesarios para una operación segura y eficiente, como ventilación, iluminación, señalización, control, sistemas de seguridad y un centro de monitoreo.

Bajo la gestión de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), esta obra fortalecerá la competitividad de Puno al facilitar el traslado de bienes y servicios entre Carabaya y las zonas cercanas. Junto con la Vía de Evitamiento Ollachea —en funcionamiento desde 2023—, el túnel ofrece una solución integral a los problemas de transitabilidad en un corredor estratégico que conecta la selva con la región surandina.